2. Liga AFV Oftringen sorgt bei Lenzburg für Überraschung Überraschender Sieg für Oftringen: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Lenzburg (5. Rang) auswärts 2:0 geschlagen.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 16. Minute gelang Nikos Giannoudis der Führungstreffer zum 1:0 für Oftringen. In der 30. Minute sorgte David Do Sul Almeida für den Schlusspunkt: er traf zum 2:0 für Oftringen.

Bei Oftringen erhielten Dario Baumann (28.), Mattia Marino (70.) und David Do Sul Almeida (91.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Lenzburg, nämlich für Driton Vrella (29.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Oftringen. 30 Punkte bedeuten Rang 10. Oftringen hat bisher zehnmal gewonnen und zwölfmal verloren.

Oftringen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Kölliken (Platz 13). Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Mit der Niederlage rückt Lenzburg in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 38 Punkten neu Platz 6. Für Lenzburg war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Lenzburg in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Brugg. Das Spiel findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Lenzburg - FC Oftringen 0:2 (0:2) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 16. Nikos Giannoudis 0:1. 30. David Do Sul Almeida 0:2. – Lenzburg: Stephan Wernli, Dominic Siegenthaler, Michel Schär, Kristian Ndau, Emanuele Mezzancella, Nedim Keranovic, Dario Füchslin, Lelo Toni, Nils Suter, Driton Vrella, Fidan Tafa. – Oftringen: Daniel Kasanga, Raphael Bühler, Tihomir Djanesic, Dejan Skopljak, Daniel Do Sul Almeida, Mattia Marino, David Do Sul Almeida, Bogdan Kocev, Dario Baumann, Nikos Giannoudis, Marc Leuppi. – Verwarnungen: 28. Dario Baumann, 29. Driton Vrella, 70. Mattia Marino, 91. David Do Sul Almeida.

