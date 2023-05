4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Oftringen sorgt bei Ataspor Seon für Überraschung Ataspor Seon lag gegen Oftringen deutlich vorne, nämlich 2:0 (51. Minute) - und verlor dennoch. Oftringen feiert einen 5:2-Auswärtssieg.

(chm)

Durch Tore von Ahmet Can Tapali (36.) und Saharat Schaffner (51.) ging Ataspor Seon bis in die 51. Minute mit 2:0 in Führung. Der Zwei-Tore-Vorsprung genügte aber nicht.

Dann begann die Zeit von Oftringen: Dank dem Treffer von Alessandro Quaino (54.) reduzierte sich der Rückstand für Oftringen auf ein Tor (1:2).

Der Ausgleich für Oftringen fiel in der 63. Minute (Dario Baumann). Das Tor von Mario Weber in der 78. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Oftringen. Zelimir Skopljak sorgte in der 85. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Oftringen. Zelimir Skopljak erzielte nur zwei Minuten später auch das 5:2 für Oftringen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Oftringen für Zelimir Skopljak (45.), Diyar Ildeniz (60.) und Marco Eng (80.). Gelbe Karten gab es bei Ataspor Seon für Ahmet Can Tapali (32.), Ege Köseciogullari (57.) und Aytac Akyol (92.).

Oftringen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 8. Oftringen hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren. Oftringen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Oftringen geht es in einem Heimspiel gegen SC Seengen (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 12. Mai statt (20.15 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Nach der Niederlage büsst Ataspor Seon einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 14 Punkten auf Rang 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Ataspor Seon erstmals wieder. Ataspor Seon verlor zudem erstmals zuhause.

Für Ataspor Seon geht es auswärts gegen FC Gränichen 2a (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 12. Mai (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Ataspor - FC Oftringen 2 2:5 (1:0) - Zelgli, Seon – Tore: 36. Ahmet Can Tapali 1:0. 51. Saharat Schaffner 2:0. 54. Alessandro Quaino 2:1. 63. Dario Baumann 2:2. 78. Mario Weber 2:3. 85. Zelimir Skopljak 2:4. 87. Zelimir Skopljak 2:5. – Ataspor Seon: Osman Afsar, Enes Irk, Hidayet Parlak, Salih Yelli, Hajrula Mazrek, Aytac Akyol, Ege Köseciogullari, Mehmet Oymak, Ahmet Can Tapali, Bertan Kanik, Saharat Schaffner. – Oftringen: Mikail Simsek, Bruno Matheus Dias Dos Santos, Marco Eng, Camilo Pereira, Loris Kunz, Stefano Cardoso Baptista, Dario Baumann, Brandon Nock, Zelimir Skopljak, Mirko Calabretta, Mario Weber. – Verwarnungen: 32. Ahmet Can Tapali, 45. Zelimir Skopljak, 57. Ege Köseciogullari, 60. Diyar Ildeniz, 80. Marco Eng, 92. Aytac Akyol.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

