2. Liga AFV Oftringen setzt Siegesserie auch gegen Gontenschwil fort Oftringen setzt seine Siegesserie auch gegen Gontenschwil fort. Das 4:0 auswärts am

(chm)

Dienstag

bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

Das Tor von Bojan Djuric in der 53. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Oftringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Oftringen stellte Dominik Sieber in Minute 59 her. Oftringen erhöhte in der 66. Minute seine Führung durch Bojan Djuric weiter auf 3:0. Raphael Bühler schoss das 4:0 (69. Minute) für Oftringen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Gontenschwil für Diego de Faveri (21.) und Roman Holenstein (46.). Eine Verwarnung gab es für Oftringen, nämlich für Nikos Giannoudis (86.).

In seiner Gruppe hat Oftringen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.5 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Gontenschwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 15).

Oftringen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 36 Punkten auf Rang 8. Oftringen hat bisher zwölfmal gewonnen und zwölfmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Oftringen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Schönenwerd-Niedergösgen (Platz 7) zu tun. Diese Begegnung findet am Samstag (14. Mai) statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Für Gontenschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 15. Gontenschwil hat bisher dreimal gewonnen, 19mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gontenschwil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Brugg. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (14. Mai) (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Gontenschwil - FC Oftringen 0:4 (0:0) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 53. Bojan Djuric 0:1. 59. Dominik Sieber 0:2. 66. Bojan Djuric 0:3. 69. Raphael Bühler 0:4. – Gontenschwil: Christoph Sommerhalder, Fabian Bruder, Tobias Bucher, Dominic Pingiotti, Simon Hirt, Sandro Zürcher, Roman Holenstein, Luka Vuleta, Diego de Faveri, Franjo Bajo, Riccardo Neumann. – Oftringen: Daniel Kasanga, Raphael Bühler, Tihomir Djanesic, Dejan Skopljak, Nikos Giannoudis, Mattia Marino, David Do Sul Almeida, Dominik Sieber, Lauret Popaj, Bojan Djuric, Marc Leuppi. – Verwarnungen: 21. Diego de Faveri, 46. Roman Holenstein, 86. Nikos Giannoudis.

