4. Liga, Gruppe 1 Oftringen setzt Siegesserie auch gegen Entfelden fort Oftringen setzt seine Siegesserie auch gegen Entfelden fort. Das 3:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Luca Muscolo erzielte in der 7. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Oftringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Oftringen stellte Ricardo Saraiva Lopes in Minute 62 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Rafaël Erb, der in der 77. Minute die Führung für Oftringen auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Entfelden sah Dario Picciolo (60.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Bei Oftringen erhielten Emir Rakovic (56.) und Diyar Ildeniz (76.) eine gelbe Karte.

Dass Oftringen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen drei Spielen hat Oftringen durchschnittlich 5 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 0.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Entfelden kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 8 Tore hinnehmen musste (Rang 6).

Unverändert liegt Oftringen auf Rang 1. Das Team hat neun Punkte. Oftringen feiert mit dem Sieg gegen Entfelden bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Im nächsten Spiel trifft Oftringen auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Muhen. Diese Begegnung findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

Entfelden liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 5. Das Team hat sechs Punkte. Entfelden hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Entfelden spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Masis Aarau (Platz 7). Das Spiel findet am 3. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Oftringen 2 - FC Entfelden 2 3:0 (1:0) - Im Feld, Oftringen – Tore: 7. Luca Muscolo 1:0. 62. Ricardo Saraiva Lopes 2:0. 77. Rafaël Erb 3:0. – Oftringen: Mikail Simsek, Alessandro Quaino, Emircan Durgut, Diyar Ildeniz, Emir Rakovic, Lukas Woodtli, Marco Eng, Stefano Cardoso Baptista, Brandon Nock, Ricardo Saraiva Lopes, Luca Muscolo. – Entfelden: Remo Kugler, Gianluca Moro, Roman Hägi, Hamza Osmanovic, Mathis Pichler, Adriano Carlucci, Dario Picciolo, Dario Schaller, Adriano Vacca, Edin Kucalovic, David Boner. – Verwarnungen: 56. Emir Rakovic, 76. Diyar Ildeniz – Ausschluss: 60. Dario Picciolo.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 15:18 Uhr.