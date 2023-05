4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Oftringen setzt Siegesserie auch gegen Aarau fort – Später Siegtreffer durch Aulon Sadiku Oftringen setzt seine Siegesserie auch gegen Aarau fort. Das 3:2 auswärts am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Oftringen das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 88. Minute war Aulon Sadiku.

Zum Auftakt der Partie hatte Dejan Skopljak sein Team in der 14. Minute in Führung geschossen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 20, als Timo Legler für Aarau erfolgreich war. Randy Bolliger brachte Aarau 2:1 in Führung (40. Minute). Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 50. Minute, als Alessandro Quaino für Oftringen traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Oftringen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sieben Spielen hat Oftringen durchschnittlich 2.8 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Aarau ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 9).

Oftringen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 4. Für Oftringen ist es der dritte Sieg in Serie. Oftringen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Oftringen geht es in einem Heimspiel gegen SC Seengen (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am Dienstag (30. Mai) statt (20.15 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Nach der Niederlage büsst Aarau zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 11. Aarau hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Aarau trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Buchs 2 (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Dienstag (30. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Aarau - FC Oftringen 2 2:3 (2:1) - Sportanlage Schachen, Aarau – Tore: 14. Dejan Skopljak 0:1. 20. Timo Legler 1:1. 40. Randy Bolliger 2:1. 50. Alessandro Quaino 2:2. 88. Aulon Sadiku 2:3. – Aarau: Benjamin Spiess, Raoul Bitterli, Albert Turcin, Cédric Donati, Mirco Lüthy, Rafael Da Costa, Jérôme Früh, David Gemperle, Randy Bolliger, Timo Legler, Alexander Bürgi. – Oftringen: Mikail Simsek, Alessandro Quaino, Marco Eng, Emircan Durgut, Loris Kunz, Yusuf Anac, Brandon Nock, Davide Pirrone, Dejan Skopljak, Diyar Ildeniz, Mario Weber. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.05.2023 16:44 Uhr.