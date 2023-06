2. Liga AFV Oftringen mit Sieg gegen Brugg – Entscheidung in der Schlussminute Oftringen behielt im Spiel gegen Brugg am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Oftringen das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 90. Minute war Ali Sahin Ozan.

In der 33. Minute hatte Dominik Sieber zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Er verwertete einen Elfmeter. Gleichstand stellte Noël Hottinger durch seinen Treffer für Brugg in der 39. Minute her. Marc Leuppi brachte Oftringen 2:1 in Führung (44. Minute). Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 57. Minute, als Malsor Osmani für Brugg traf.

Gelbe Karten gab es bei Oftringen für Hans Rudolf Birrer (28.) und Luca Costa Baiao (72.). Gelbe Karten gab es bei Brugg für Raphael Büttikofer (32.) und Lars Schwarz (95.).

Oftringen verharrt trotz dem Sieg am Ende der Tabelle. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 14. Oftringen hat bisher viermal gewonnen, 19mal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Oftringen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Oftringen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Brugg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 12. Brugg hat bisher siebenmal gewonnen, 15mal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Brugg ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Oftringen - FC Brugg 3:2 (2:1) - Im Feld, Oftringen – Tore: 33. Dominik Sieber (Penalty) 1:0.39. Noël Hottinger 1:1. 44. Marc Leuppi 2:1. 57. Malsor Osmani 2:2. 90. Ali Sahin Ozan 3:2. – Oftringen: Daniel Kasanga, Raphael Bühler, Kevin Müller, Kenan Mujanovic, Simone Marino, Mattia Marino, Alessio Murabito, Raffaele Roca, Dominik Sieber, Dario Pizzolante, Marc Leuppi. – Brugg: Raphael Büttikofer, Lars Schwarz, Dylan Weidlich, Jonas Schmidt, Alexander Mayor, Noël Hottinger, Yannik Wiederkehr, Yanis Ouslama, Malsor Osmani, Mert Dagli, Stefan Jovanovic. – Verwarnungen: 28. Hans Rudolf Birrer, 32. Raphael Büttikofer, 72. Luca Costa Baiao, 95. Lars Schwarz.

