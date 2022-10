4. Liga, Gruppe 1 Oftringen mit drei Punkten auswärts gegen Ljiljan Oftringen gewinnt am Samstag auswärts gegen Ljiljan 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Ljiljan: Zakir Mujic brachte seine Mannschaft in der 14. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 17, als Diyar Ildeniz für Oftringen erfolgreich war. Rafaël Erb erzielte in der 30. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Oftringen.

Per Elfmeter glich Emir Selimovic das Spiel in der 44. Minute für Ljiljan wieder aus. In der 78. Minute war es an Stefano Cardoso Baptista, Oftringen 3:2 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 90. Minute, als Rafaël Erb die Führung für Oftringen auf 4:2 erhöhte.

Bei Oftringen erhielten Emircan Durgut (35.) und Mikail Simsek (90.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Ljiljan für Benjamin Huskic (70.) und Marinko Perunicic (89.).

Oftringen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 41 Tore in zwölf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Ljiljan kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Oftringen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 3. Für Oftringen ist es der zweite Sieg in Serie.

Oftringen spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kölliken 2a (Rang 13). Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Für Ljiljan hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 11. Für Ljiljan ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Ljiljan gingen unentschieden aus.

Auf Ljiljan wartet im nächsten Spiel auswärts das zehntplatzierte Team FC Masis Aarau, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 28. Oktober statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Ljiljan - FC Oftringen 2 2:4 (2:2) - Bächen, Unterentfelden – Tore: 14. Zakir Mujic 1:0. 17. Diyar Ildeniz 1:1. 30. Rafaël Erb 1:2. 44. Emir Selimovic (Penalty) 2:2.78. Stefano Cardoso Baptista 2:3. 90. Rafaël Erb 2:4. – Ljiljan: Anel Ljubijankic, Elvir Hadzovic, Amel Besic, Admir Haskic, Benjamin Huskic, Damir Susic, Nedim Huskic, Zakir Mujic, Nadim Keranovic, Amel Sljivar, Emir Selimovic. – Oftringen: Emanuele Onza, Bruno Matheus Dias Dos Santos, Diyar Ildeniz, Emircan Durgut, Alessandro Quaino, Stefano Cardoso Baptista, Davide Pirrone, Emir Rakovic, Luca Muscolo, Rafaël Erb, Mirko Calabretta. – Verwarnungen: 35. Emircan Durgut, 70. Benjamin Huskic, 89. Marinko Perunicic, 90. Mikail Simsek.

