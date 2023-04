4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Oftringen mit Auswärtserfolg bei Rothrist Oftringen behielt im Spiel gegen Rothrist am Donnerstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Das Skore eröffnete Marinko Perunicic in der 13. Minute. Er traf für Rothrist zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 67. Minute, als Mario Weber für Oftringen traf. Mario Weber war es auch, der in der 70. Minute die 2:1-Führung für Oftringen herstellte. Das letzte Tor der Partie fiel in der 86. Minute, als Luca Muscolo die Führung für Oftringen auf 3:1 erhöhte.

Bei Rothrist erhielten Nicola Suter (37.), Liridon Cazimovic (52.) und Stefan Eric (82.) eine gelbe Karte. Bei Oftringen erhielten Diyar Ildeniz (37.) und Camilo Pereira (52.) eine gelbe Karte.

Oftringen liegt nach Spiel 2 auf Rang 9. Auf Oftringen wartet im nächsten Spiel das zehntplatzierte Team SC Schöftland 3, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 17. April statt (20.15 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Rothrist liegt nach Spiel 2 auf Rang 8. Im nächsten Spiel kriegt es Rothrist in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Gränichen 2a. Diese Begegnung findet am 14. April statt (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Rothrist 2 - FC Oftringen 2 1:3 (1:0) - Stampfi, Rothrist – Tore: 13. Marinko Perunicic 1:0. 67. Mario Weber 1:1. 70. Mario Weber 1:2. 86. Luca Muscolo 1:3. – Rothrist: Jeremy Schneeberger, Dominik Siegrist, Liridon Cazimovic, Premtim Beqaj, Minas Iakovidis, Leonardo Antonio Ferreira Costa, Simone Franze, Jarno Fernandez, Nicola Suter, Semir Elkaz, Marinko Perunicic. – Oftringen: Mikail Simsek, Camilo Pereira, Marco Eng, Mohamad Hamidi, Loris Kunz, Stefano Cardoso Baptista, Hamed Ademovic, Diyar Ildeniz, Mirko Calabretta, Mario Weber, Aulon Sadiku. – Verwarnungen: 37. Nicola Suter, 37. Diyar Ildeniz, 52. Camilo Pereira, 52. Liridon Cazimovic, 82. Stefan Eric.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.04.2023 22:08 Uhr.