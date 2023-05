4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Oftringen holt sich drei Punkte gegen Schönenwerd-Niedergösgen Sieg für Oftringen: Gegen Schönenwerd-Niedergösgen gewinnt das Team am Dienstag zuhause 2:1.

Oftringen lag ab der 63. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Mario Weber (24. Minute) und Rafaël Erb getroffen hatten. Schönenwerd-Niedergösgen gelang in der 68. Minute durch Fabian Souto noch der Anschlusstreffer.

Bei Oftringen erhielten Camilo Pereira (50.), Marco Eng (65.) und Marco Pichierri (81.) eine gelbe Karte. Bei Schönenwerd-Niedergösgen erhielten Mato Adzaga (14.) und Renzo Rettenmund (78.) eine gelbe Karte.

Oftringen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.8 Mal pro Partie.

Oftringen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 4. Für Oftringen ist es der zweite Sieg in Serie. Oftringen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Oftringen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Aarau (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (26. Mai) (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen, Aarau).

Für Schönenwerd-Niedergösgen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 7. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Schönenwerd-Niedergösgen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Gränichen 2a an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Freitag (26. Mai) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

Telegramm: FC Oftringen 2 - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 2:1 (1:0) - Im Feld, Oftringen – Tore: 24. Mario Weber (Penalty) 1:0.63. Rafaël Erb 2:0. 68. Fabian Souto (Penalty) 2:1. – Oftringen: Mikail Simsek, Camilo Pereira, Marco Eng, Emircan Durgut, Loris Kunz, Yusuf Anac, Brandon Nock, Dejan Skopljak, Mario Weber, Dario Baumann, Zelimir Skopljak. – Schönenwerd-Niedergö: Janick Moor, Fabrice Von Wartburg, Juan Cavenaghi, Livio Salvatore, Mato Adzaga, Raffaele Pizzipaolo, Kaio Läubli Lopes, Luca Lehmann, Cebrail Sonzamanci, Renzo Rettenmund, Ognen Skrceski. – Verwarnungen: 14. Mato Adzaga, 50. Camilo Pereira, 65. Marco Eng, 78. Renzo Rettenmund, 81. Marco Pichierri.

