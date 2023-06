4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Oftringen holt sich drei Punkte gegen Sarmenstorf – Später Siegtreffer Oftringen gewinnt am Freitag zuhause gegen Sarmenstorf 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Oftringen gelang Aulon Sadiku in der 87. Minute. In der 4. Minute hatte Mirko Calabretta Oftringen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Sarmenstorf fiel in der 60. Minute durch Taulant Morina.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Oftringen, Mohamad Hamidi (67.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sarmenstorf, Taulant Morina (4.) kassierte sie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Oftringen. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 3. Oftringen hat bisher siebenmal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Oftringen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte SC Zofingen 2a. Die Partie findet am Dienstag (6. Juni) statt (20.15 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Nach der Niederlage büsst Sarmenstorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 14 Punkten auf Rang 10. Sarmenstorf hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Sarmenstorf geht es daheim gegen FC Gränichen 2a (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 10. Juni statt (19.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Oftringen 2 - FC Sarmenstorf 2a 2:1 (1:0) - Im Feld, Oftringen – Tore: 4. Mirko Calabretta 1:0. 60. Taulant Morina 1:1. 87. Aulon Sadiku 2:1. – Oftringen: Mikail Simsek, Alessandro Quaino, Marco Eng, Emircan Durgut, Loris Kunz, Aulon Sadiku, Mirko Calabretta, Yusuf Anac, Davide Pirrone, Mario Weber, Dario Baumann. – Sarmenstorf: Erblin Veseli, Ramon Stöckli, Marco Wietlisbach, Nicola Mongelli, Lukas Brunner, Denis Basyurt, Yared Wasem, Taulant Morina, Silvan Probst, Riccardo Caggiano, Nesim Abdulai. – Verwarnungen: 4. Taulant Morina, 67. Mohamad Hamidi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.06.2023 09:42 Uhr.