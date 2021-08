2. Liga AFV Oftringen bezwingt Suhr – Siegtreffer in allerletzter Minute Oftringen hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Suhr setzt es zuhause ein 4:3 ab.

(chm)

Das Skore eröffnete Tomislav Bajo in der 2. Minute. Er traf für Suhr zum 1:0. Gleichstand stellte Dejan Skopljak durch seinen Treffer für Oftringen in der 10. Minute her. In der 17. Minute schoss Pascal Widmer Oftringen mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 48, als Güven Polat für Suhr erfolgreich war. Mattia Marino schoss Oftringen in der 72. Minute zur 3:2-Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 77, als Steve Ejims für Suhr erfolgreich war. In den Schlussminuten machte Dejan Skopljak alles klar. Sein Treffer in der 95. Minute zum 4:3 sicherte Oftringen den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Suhr für Rishijah Uthayabalan (16.) und Henrik Furrer (85.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Oftringen, Kendal Kaya (38.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Oftringen nach dem zweiten Spiel auf Rang 2 (sechs Punkte). Oftringen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wohlen 2. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

In der Tabelle steht Suhr nach dem zweiten Spiel auf Rang 10 (drei Punkte). Das nächste Spiel trägt Suhr daheim gegen das stark gestartete Team FC Brugg aus. Das Spiel findet am 27. August statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Oftringen - FC Suhr 4:3 (2:1) - Im Feld, Oftringen – Tore: 2. Tomislav Bajo 0:1. 10. Dejan Skopljak 1:1. 17. Pascal Widmer (Penalty) 2:1.48. Güven Polat 2:2. 72. Mattia Marino 3:2. 77. Steve Ejims 3:3. 95. Dejan Skopljak 4:3. – Oftringen: Daniel Kasanga, Raphael Bühler, Pascal Wälti, Alessio Murabito, Daniel Do Sul Almeida, Dario Pizzolante, Marc Leuppi, Kendal Kaya, Dejan Skopljak, Dominik Sieber, Pascal Widmer. – Suhr: Dominik Stutzer, Thomas Wernli, Henrik Furrer, Gabriell Berisha, Rishijah Uthayabalan, Güven Polat, Timo Klaus, Sven Käser, Serkan Topal, Davut Bektas, Tomislav Bajo. – Verwarnungen: 16. Rishijah Uthayabalan, 38. Kendal Kaya, 85. Henrik Furrer.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Lenzburg - FC Wettingen 3:1, FC Kölliken - FC Fislisbach 3:5, FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Niederwil 3:0, FC Oftringen - FC Suhr 4:3, FC Brugg - FC Küttigen 1:0, FC Gontenschwil - FC Sarmenstorf 0:5, FC Gränichen - FC Menzo Reinach 1:2

Tabelle: 1. FC Brugg 2 Spiele/6 Punkte (5:2). 2. FC Oftringen 2/6 (7:4), 3. FC Sarmenstorf 2/6 (11:1), 4. FC Fislisbach 2/6 (9:4), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2/4 (4:1), 6. FC Windisch 2/4 (4:2), 7. FC Gontenschwil 2/3 (3:5), 8. FC Wettingen 2/3 (4:3), 9. FC Menzo Reinach 2/3 (4:5), 10. FC Suhr 2/3 (9:4), 11. FC Lenzburg 2/3 (4:5), 12. FC Niederwil 2/0 (0:6), 13. FC Gränichen 2/0 (1:5), 14. FC Kölliken 2/0 (4:11), 15. FC Wohlen 2 2/0 (1:9), 16. FC Küttigen 2/0 (1:4).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 20:22 Uhr.