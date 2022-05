4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Nordin Kaddoro führt Suryoye Wasserschloss mit drei Toren zum Sieg gegen Niederwil Suryoye Wasserschloss gewinnt am Freitag auswärts gegen Niederwil 4:3.

Den Auftakt machte Luca Rey, der in der 23. Minute für Niederwil zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 25. Minute hergestellt: Nordin Kaddoro traf für Suryoye Wasserschloss. Der gleiche Nordin Kaddoro war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Suryoye Wasserschloss verantwortlich. Er traf erneut in der 30. Spielminute.

In der 62. Minute baute Samuel Kass den Vorsprung für Suryoye Wasserschloss auf zwei Tore aus (3:1). Die 72. Minute brachte für Niederwil den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Arijan Mehmeti. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Suryoye Wasserschloss stellte erneut Nordin Kaddoro in Minute 85 her. In der Schlussphase kam Niederwil noch auf 3:4 heran. Luca Rey war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 88. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Franklin Alfredo Ortiz Vasquez von Niederwil erhielt in der 90. Minute die gelbe Karte.

Suryoye Wasserschloss hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 23 Tore in sieben Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Niederwil ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.6 Tore pro Partie (Rang 10).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Suryoye Wasserschloss. Zehn Punkte bedeuten Rang 6. Suryoye Wasserschloss hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Suryoye Wasserschloss wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Bremgarten 2, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Mittwoch (11. Mai) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Nach der Niederlage büsst Niederwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 12. Für Niederwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Niederwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Kölliken 2b (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Niederwil 2 - FC Suryoye Wasserschloss 1 3:4 (1:2) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 23. Luca Rey 1:0. 25. Nordin Kaddoro 1:1. 30. Nordin Kaddoro 1:2. 62. Samuel Kass 1:3. 72. Arijan Mehmeti 2:3. 85. Nordin Kaddoro 2:4. 88. Luca Rey 3:4. – Niederwil: Diogo Alberto Mera Goncalves, Abeenan Pushparajah, Marc Wenger, Luca Rey, Ricky Kropf, Raul Tarrio Abreu, Fabio Merendino, Sven Feldmann, Yuri Gigliotti, Arijan Mehmeti, Franklin Alfredo Ortiz Vasquez. – Suryoye Wasserschlos: Tobias Neumann, Gabriel Alacam, Peter Bahnan, Hanna Malke, Antonio Kass Abdulahad, Samuel Kass, Jack Akes, Scharbel Gösteris, Georges Bahnan, Sleman Josef, Nordin Kaddoro. – Verwarnungen: 90. Franklin Alfredo Ortiz Vasquez.

