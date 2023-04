2. Liga AFV Noel Romano rettet Wohlen einen Punkt gegen Baden 1897 Im Spiel zwischen Wohlen und Baden 1897 gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Zweimal legte Baden 1897 vor, zweimal glich Wohlen aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie erzielte Sebastian Bortolin für Baden 1897. In der 14. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand war in der 33. Minute hergestellt: Noel Romano traf für Wohlen. In der 63. Minute schoss Leon Gjikollaj Baden 1897 mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Wohlen gelang der Ausgleich in letzter Minute, als Noel Romano in der 92. Minute zum 2:2 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Wohlen für Sandi Sulejmanagic (62.) und Igor Gagulic (71.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Baden 1897, Milan Gligic (69.) kassierte sie.

Nach dem Unentschieden verliert Wohlen einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 8. Wohlen hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Wohlen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Oftringen (Platz 13). Das Spiel findet am 16. April statt (15.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Nach dem Unentschieden büsst Baden 1897 in der Tabelle ein und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 9. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Baden 1897 hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Baden 1897 spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Lenzburg (Platz 5). Das Spiel findet am 14. April statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Wohlen 2 - FC Baden 1897 2 2:2 (1:1) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 14. Sebastian Bortolin 0:1. 33. Noel Romano 1:1. 63. Leon Gjikollaj (Penalty) 1:2.92. Noel Romano 2:2. – Wohlen: Alejandro Scheifele, Eltion Shabani, Gökdeniz Can, Dardan Pnishi, Sandi Sulejmanagic, Nelson Afulike, Dorde Komatovic, Zidane Vaz Mendy, Noel Romano, Javi Gabathuler, Tom Vogel. – Baden 1897: Gabriel Pereira Caldas, Marko Djordjic, Carsten Wyss, Akilash Gnanasegar, Milan Gligic, Eymen Avci, Sebastian Bortolin, Fabian Lopes Tavares, Jonathan Schmidt, Alen Velic, Leon Gjikollaj. – Verwarnungen: 62. Sandi Sulejmanagic, 69. Milan Gligic, 71. Igor Gagulic.

