4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Niederwil stolpert gegen Klingnau – Sven Stauffer trifft dreimal Überraschung bei Klingnau gegen Niederwil: Der Tabellen14. (Klingnau) hat am Freitag auswärts den Tabellenachten 3:1 besiegt. Klingnau schaffte zugleich den ersten Saisonsieg im sechsten Spiel.

Das Skore eröffnete Sven Stauffer in der 7. Minute. Er traf für Klingnau zum 1:0. In der 35. Minute traf Sven Stauffer bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Klingnau. Dank dem Treffer von Oliver Raimann (40.) reduzierte sich der Rückstand für Niederwil auf ein Tor (1:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte wiederum Sven Stauffer in der 56. Minute. Er traf zum 3:1 für Klingnau.

Gelbe Karten gab es bei Niederwil für Yusuf Capan (42.), Dani Danielov Tringov (55.) und Ayhan Gören (89.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Klingnau, Joshua Marti (69.) kassierte sie.

Die Abwehr von Niederwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 23 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match (Rang 12).

Als Schlusslicht ins Spiel gestiegen, hat Klingnau mit dem Sieg die rote Laterne abgeben können. Mit fünf Punkten liegt das Team auf Rang 12. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Klingnau hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Turgi 2 kriegt es Klingnau im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (9. Mai) (20.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 8. Niederwil hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederwil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Juventina Wettingen 1b. Die Partie findet am 12. Mai statt (20.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Telegramm: FC Niederwil 2 - FC Klingnau 2 1:3 (1:2) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 7. Sven Stauffer 0:1. 35. Sven Stauffer 0:2. 40. Oliver Raimann 1:2. 56. Sven Stauffer 1:3. – Niederwil: Pascal Günter, Sven Feldmann, Onur Gören, Linus Dubach, Yusuf Capan, Ayhan Gören, Yuri Gigliotti, Fabio Merendino, Dani Danielov Tringov, Marc Wenger, Oliver Raimann. – Klingnau: Dario Di Giovanni, Samuel Brügger, Rafael Mutschlechner, Livio Näf, Manuel Wüst, Benjamin Frei, Raphael Müller, Cédric Keller, Felix Linge, Sacha Rennhard, Sven Stauffer. – Verwarnungen: 42. Yusuf Capan, 55. Dani Danielov Tringov, 69. Joshua Marti, 89. Ayhan Gören.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 14:01 Uhr.