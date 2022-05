2. Liga AFV Niederwil sorgt bei Suhr für Überraschung – Später Siegtreffer durch Valentin Gashi Niederwil hat am

Dienstag

gegen Suhr die Überraschung geschafft: Die 13.-platzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das sechstklassierte Team 2:1.

Niederwil geriet zunächst in Rückstand, als Michael Koch in der 14. Minute die zwischenzeitliche Führung für Suhr gelang. In der 39. Minute glich Niederwil jedoch aus und ging in der 83. Minute in Führung. Torschützen waren Jamie Specker und Valentin Gashi.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Suhr sah Igor Miranda de Sousa (93.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Igor Miranda de Sousa (81.) und Steve Ejims (93.). Bei Niederwil erhielten Noah Schwegler (45.), Luca Angst (88.) und Valentin Gashi (93.) eine gelbe Karte.

Niederwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 13. Niederwil hat bisher siebenmal gewonnen, 14mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Wohlen 2 kriegt es Niederwil im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Samstag (14. Mai) statt (19.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Für Suhr hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 40 Punkten auf Rang 6. Suhr hat bisher 13mal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Suhr in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Sarmenstorf. Das Spiel findet am Freitag (13. Mai) statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Niederwil - FC Suhr 2:1 (1:1) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 14. Michael Koch 0:1. 39. Jamie Specker 1:1. 83. Valentin Gashi 2:1. – Niederwil: Simon Zimmermann, Oliver Allenspach, Casey Specker, Luca Angst, Rafael Schertenleib, Damian Wüthrich, Noah Schwegler, Emiliano Di Chiara, Valentin Gashi, Fabrice Rätz, Jamie Specker. – Suhr: Dominik Stutzer, Igor Miranda de Sousa, Emir Sinanovic, Loris Desando, Timo Klaus, Michael Koch, Sven Käser, Mirza Lasic, Güven Polat, Steve Ejims, Ahmet Ceker. – Verwarnungen: 45. Noah Schwegler, 81. Igor Miranda de Sousa, 88. Luca Angst, 93. Valentin Gashi, 93. Steve Ejims – Ausschluss: 93. Igor Miranda de Sousa.

