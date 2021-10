2. Liga AFV Niederwil sorgt bei Brugg für Überraschung – Brugg verliert nach vier Siegen Niederwil hat am Samstag gegen Brugg die Überraschung geschafft: Die 16.-platzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das drittklassierte Team, und das klar mit 3:0.

In der 28. Minute schoss Rafael Schertenleib Niederwil mittels Elfmeter in Führung (1:0). Mit seinem Tor in der 47. Minute brachte Livio Rey Niederwil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Rafael Schertenleib in der 77. Minute, als er für Niederwil zum 3:0 traf.

Bei Niederwil erhielten Martin Bräuer (61.) und Livio Rey (64.) eine gelbe Karte. Bei Brugg erhielten Christoph Baumgartner (9.) und Domenique Thiel (76.) eine gelbe Karte.

Als Schlusslicht ins Spiel gestiegen, hat Niederwil mit dem Sieg die rote Laterne abgeben können. Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 15. Es macht einen Platz gut. Niederwil hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Niederwil siegte zudem erstmals auswärts.

Niederwil trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Gränichen (Platz 16). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (18.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Mit der Niederlage rückt Brugg in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 23 Punkten neu Platz 4. Brugg hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Brugg tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Sarmenstorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Niederwil - FC Brugg 3:0 (2:0) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 28. Rafael Schertenleib (Penalty) 1:0.47. Livio Rey 2:0. 77. Rafael Schertenleib (Penalty) 3:0. – Niederwil: Simon Zimmermann, Simon Haas, Luca Angst, Casey Specker, Rafael Schertenleib, Joel Rey, Livio Rey, Oliver Stutz, Jamie Specker, Damian Wüthrich, Marino Feurer. – Brugg: Yves Schönenberger, Stefan Jovanovic, Christoph Baumgartner, Rico Schönenberger, Jonas Schmidt, Noël Hottinger, Lars Schwarz, Sven Schönenberger, Robin Vogel, Elias Grillo, Vlerson Veseli. – Verwarnungen: 9. Christoph Baumgartner, 61. Martin Bräuer, 64. Livio Rey, 76. Domenique Thiel.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Gränichen 1:1, FC Niederwil - FC Brugg 3:0, FC Gontenschwil - FC Lenzburg 3:1, FC Sarmenstorf - FC Oftringen 4:1, FC Fislisbach - FC Wohlen 2 0:3, FC Menzo Reinach - FC Küttigen 3:0

Tabelle: 1. FC Sarmenstorf 11 Spiele/27 Punkte (34:11). 2. FC Windisch 12/25 (35:18), 3. FC Wohlen 2 12/23 (25:18), 4. FC Brugg 12/23 (23:19), 5. FC Suhr 10/22 (26:15), 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 12/21 (26:22), 7. FC Menzo Reinach 12/19 (24:25), 8. FC Oftringen 12/18 (39:29), 9. FC Lenzburg 12/17 (20:18), 10. FC Fislisbach 12/14 (23:24), 11. FC Wettingen 11/13 (28:23), 12. FC Gontenschwil 12/11 (20:30), 13. FC Kölliken 12/10 (23:42), 14. FC Küttigen 12/8 (22:32), 15. FC Niederwil 12/8 (17:39), 16. FC Gränichen 12/6 (11:31).

