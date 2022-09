3. Liga, Gruppe 2 Niederwil sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Mutschellen Je ein Punkt für Mutschellen und Niederwil: Die Teams trennen sich 1:1 Für Mutschellen ist es bereits das dritte Unentschieden in vier Spielen.

In der 19. Minute schoss Nico Jud das 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Raphael Peterhans traf in der 90. Minute für Mutschellen zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Niederwil sah Levin Gratwohl (13.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Gelbe Karten gab es bei Mutschellen für Jan Matt (57.) und Benjamin Yayra Ahlidjah (82.).

In der Abwehr gehört Mutschellen zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.8 Tore pro Partie (Rang 3).

In der Tabelle verliert Mutschellen Plätze und zwar von Rang 11 auf 12. Das Team hat drei Punkte. Mutschellen hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Mutschellen geht es auswärts gegen FC Villmergen (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (6. September) (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Niederwil liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 13. Das Team hat zwei Punkte. Niederwil hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Niederwil tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Bremgarten an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Mutschellen 2 - FC Niederwil 1:1 (1:0) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 19. Nico Jud 1:0. 90. Raphael Peterhans (Penalty) 1:1. – Mutschellen: Laurent Schmid, Fabian Lopes Tavares, Nico Jud, Moreno Gyger, Saviano D Incau, Gianluca Costa, Fabian Trachsel, Robin Blattmann, Janick Seiler, Jan Matt, Nic Oberholzer. – Niederwil: Levin Gratwohl, Rafael Schertenleib, Luca Angst, Oliver Allenspach, Casey Specker, Simon Haas, Damian Wüthrich, Raphael Peterhans, Leutrim Buqa, Jamie Specker, Sandro Ravelli. – Verwarnungen: 57. Jan Matt, 82. Benjamin Yayra Ahlidjah – Ausschluss: 13. Levin Gratwohl.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

