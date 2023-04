4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Niederwil mit Sieg gegen Muri Sieg für Niederwil: Gegen Muri gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 3:3.

(chm)

Während des ganzen Spiels war Muri nie in Rückstand gelegen. In der 81. Minute musste das Team aber doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Das erste Tor der Partie erzielte Fabian Nikolovski für Muri. In der 7. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 12. Minute brachte Diogo Correia Borges Muri mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Fabio Merendino sorgte in der 13. Minute für Niederwil für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Muri stellte Christian Schaad in Minute 24 her. In der 50. Minute gelang Niederwil (Dani Danielov Tringov) der Anschlusstreffer (2:3). Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 81, als Ayhan Gören für Niederwil erfolgreich war.

Bei Niederwil erhielten Robin Gisler (20.), Linus Dubach (47.) und Ayhan Gören (78.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Muri, Fabian Nikolovski (84.) kassierte sie.

Nach dem zweiten Spiel steht Niederwil auf dem vierten Rang. Für Niederwil geht es auswärts gegen FC Fislisbach 2 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Muri liegt nach Spiel 3 auf Rang 10. Für Muri geht es zuhause gegen FC Sarmenstorf 2b (Platz 14) weiter. Das Spiel findet am 15. April statt (19.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Niederwil 2 - FC Muri 2a 3:3 (1:3) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 7. Fabian Nikolovski 0:1. 12. Diogo Correia Borges 0:2. 13. Fabio Merendino 1:2. 24. Christian Schaad 1:3. 50. Dani Danielov Tringov 2:3. 81. Ayhan Gören 3:3. – Niederwil: Pascal Günter, Marc Wenger, Robin Gisler, Linus Dubach, Sven Feldmann, Yuri Gigliotti, Ayhan Gören, Oliver Raimann, Alessio Saporito, Fabio Merendino, Dani Danielov Tringov. – Muri: Marco Ruf, Michael Spielmann, Ardonis Shabani, Philippe Miksa, Brayen Rosario Silva Galati, Fabian Nikolovski, Florent Dinaj, Sean Meier, Christian Schaad, Diogo Correia Borges, Nils Bruckhoff. – Verwarnungen: 20. Robin Gisler, 47. Linus Dubach, 78. Ayhan Gören, 84. Fabian Nikolovski.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.04.2023 00:07 Uhr.