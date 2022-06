2. Liga AFV Niederwil holt sich drei Punkte gegen Gränichen Niederwil behielt im Spiel gegen Gränichen am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Ein Eigentor von Robin Ettle brachte in der 6. Minute die 1:0-Führung für Niederwil. Niederwil baute die Führung in der 52. Minute (Jamie Specker) weiter aus (2:0). Niederwil erhöhte in der 73. Minute seine Führung durch Marino Feurer weiter auf 3:0. In der 84. Minute sorgte Dominik Trost noch für Resultatkosmetik für Gränichen. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Gelbe Karten gab es bei Niederwil für Luca Angst (20.), Livio Rey (47.) und Nico Gautschi (77.). Gelbe Karten gab es bei Gränichen für Seja Ettle (30.) und Robin Ettle (46.).

Niederwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 33 Punkten auf Rang 12. Niederwil hat bisher zehnmal gewonnen, 15mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Niederwil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Lenzburg an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Samstag (4. Juni) statt (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Für Gränichen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 15. Gränichen hat bisher viermal gewonnen, 18mal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gränichen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Sarmenstorf. Diese Begegnung findet am Samstag (4. Juni) statt (17.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Niederwil - FC Gränichen 3:1 (1:0) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 6. Eigentor (Robin Ettle) 1:0.52. Jamie Specker 2:0. 73. Marino Feurer 3:0. 84. Dominik Trost 3:1. – Niederwil: Simon Zimmermann, Rafael Schertenleib, Luca Angst, Oliver Allenspach, Casey Specker, Joel Rey, Livio Rey, Nico Gautschi, Valentin Gashi, Marino Feurer, Jamie Specker. – Gränichen: Luca Carlino, Seja Ettle, Dario Muscia, Florian Müller, Tobias Müller, Arton Tishuki, Manuel Peter, Dominik Trost, Luc Lorenzi, Robin Ettle, Matteo Muscia. – Verwarnungen: 20. Luca Angst, 30. Seja Ettle, 46. Robin Ettle, 47. Livio Rey, 77. Nico Gautschi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

