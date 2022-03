2. Liga AFV Niederwil gewinnt klar gegen Gontenschwil Sieg für Niederwil: Gegen Gontenschwil gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:0.

(chm)

Marino Feurer brachte Niederwil 1:0 in Führung (7. Minute). Niederwil baute die Führung in der 9. Minute (Jamie Specker) weiter aus (2:0). Niederwil erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Marino Feurer weiter auf 3:0. Jamie Specker schoss das 4:0 (60. Minute) für Niederwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gontenschwil kassierte vier gelbe Karten. Niederwil behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In den bisherigen Spielen ist Niederwil nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.5. Das bedeutet, dass Niederwil die 14.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 14 mit durchschnittlich 2.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Gontenschwil ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 45 Tore in 16 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 14).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Niederwil. Zwölf Punkte bedeuten Rang 14. Niederwil hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Schönenwerd-Niedergösgen kriegt es Niederwil im nächsten Spiel zuhause mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 26. März statt (18.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Nach der Niederlage büsst Gontenschwil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 15. Gontenschwil hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gontenschwil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Sarmenstorf. Das Spiel findet am 26. März statt (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Gontenschwil - FC Niederwil 0:4 (0:2) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 7. Marino Feurer 0:1. 9. Jamie Specker 0:2. 46. Marino Feurer 0:3. 60. Jamie Specker 0:4. – Gontenschwil: Christoph Sommerhalder, Fabian Bruder, Claudio Schüttel, Abdullah Naserizadeh, Simon Hirt, Dennis Amstutz, Riccardo Neumann, Nikola Kolevski, Luka Vuleta, Sandro Zürcher, Franjo Bajo. – Niederwil: Raphael Ott, Rafael Schertenleib, Casey Specker, Luca Angst, Livio Rey, Damian Wüthrich, Noah Schwegler, Raphael Peterhans, Oliver Stutz, Marino Feurer, Jamie Specker. – Verwarnungen: 40. Abdullah Naserizadeh, 46. Franjo Bajo, 52. Claudio Schüttel, 63. Michael Meier.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Lenzburg - FC Fislisbach 1:0, FC Kölliken - FC Sarmenstorf 2:1, FC Gontenschwil - FC Niederwil 0:4, FC Gränichen - FC Wettingen 0:1, FC Oftringen - FC Küttigen 0:3, FC Brugg - FC Menzo Reinach 3:0, FC Wohlen 2 - FC Suhr 2:5

Tabelle: 1. FC Windisch 16 Spiele/37 Punkte (46:23). 2. FC Sarmenstorf 16/36 (44:17), 3. FC Brugg 16/30 (32:25), 4. FC Wohlen 2 16/29 (34:28), 5. FC Suhr 16/28 (39:30), 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 16/27 (37:33), 7. FC Lenzburg 16/26 (26:22), 8. FC Menzo Reinach 16/25 (27:31), 9. FC Wettingen 16/25 (37:28), 10. FC Fislisbach 16/21 (32:32), 11. FC Kölliken 16/19 (34:50), 12. FC Oftringen 16/18 (41:37), 13. FC Küttigen 16/14 (31:39), 14. FC Niederwil 16/12 (24:45), 15. FC Gontenschwil 16/11 (24:45), 16. FC Gränichen 16/7 (15:38).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 19:01 Uhr.