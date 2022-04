4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Niederwil gewinnt erstmals beim Spiel gegen Schinznach Bad – Vier Treffer für Alessio Saporito Niederwil hat am Freitag zuhause Schinznach Bad besiegt und hat damit im sechsten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 6:2.

(chm)

Schinznach Bad erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Fabrizio Matranga ging das Team in der 2. Minute in Führung. In der 15. Minute traf Alessio Saporito für Niederwil zum 1:1-Ausgleich.

Danach drehte Niederwil auf. Das Team schoss ab der 16. Minute noch fünf weitere Tore, während Schinznach Bad ein Tor gelang (zum 2:5 (77. Minute)). Der Endstand lautete 6:2.

Matchwinner für Niederwil war Alessio Saporito, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Niederwil waren: Marc Wenger (1 Treffer) und Manuel Lukaj (1 Treffe.) die Torschützen für Schinznach Bad waren: Fabrizio Matranga und Cipriano Nugara.

Bei Niederwil gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Raul Tarrio Abreu (59.) und Joel Rey (75.). Gelbe Karten sahen zudem Raul Tarrio Abreu (8.) und Joel Rey (40.). Die einzige gelbe Karte bei Schinznach Bad erhielt: Fabrizio Matranga (20.)

Die Abwehr von Schinznach Bad kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 14 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 12).

Niederwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit drei Punkten auf Rang 11. Der erste Sieg der Saison für Niederwil folgt nach vier Niederlagen und null Unentschieden. Niederwil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Niederwil trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Mutschellen 3 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Dienstag (26. April) statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

In der Tabelle liegt Schinznach Bad weiterhin auf Rang 10. Das Team hat vier Punkte. Schinznach Bad hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Schinznach Bad verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Schinznach Bad wartet im nächsten Spiel zuhause das neuntplatzierte Team FC Kölliken 2b, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Mittwoch (27. April) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach).

Telegramm: FC Niederwil 2 - FC Schinznach Bad 6:2 (4:1) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 2. Fabrizio Matranga 0:1. 15. Alessio Saporito 1:1. 16. Marc Wenger 2:1. 33. Alessio Saporito 3:1. 38. Manuel Lukaj 4:1. 65. Alessio Saporito 5:1. 77. Cipriano Nugara 5:2. 84. Alessio Saporito 6:2. – Niederwil: Pascal Günter, Ricky Kropf, Robin Gisler, Linus Dubach, Abeenan Pushparajah, Raul Tarrio Abreu, Joel Rey, Sven Feldmann, Marc Wenger, Alessio Saporito, Oliver Raimann. – Schinznach Bad: Karlo Hrzic, Giorgio Cariati, Fabio Rondinelli, Mario Patrone, Janek Lang, Dzenis Hajrovic, Giuseppe Ambrosio, Cipriano Nugara, Nico Häusermann, Markelian Gjomarkaj, Fabrizio Matranga. – Verwarnungen: 8. Raul Tarrio Abreu, 20. Fabrizio Matranga, 40. Joel Rey – Ausschlüsse: 59. Raul Tarrio Abreu, 75. Joel Rey.

