3. Liga, Gruppe 2 Niederwil gewinnt deutlich gegen Zurzach Niederwil gewinnt am Freitag zuhause gegen Zurzach 4:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Niederwil: Fabrice Rätz brachte seine Mannschaft in der 11. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 18. Minute brachte Livio Rey Niederwil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Fabrice Rätz baute in der 42. Minute die Führung für Niederwil weiter aus (3:0).

Lukas Edelmann verkürzte in der 63. Minute den Rückstand von Zurzach auf 1:3. Oliver Allenspach schoss das 4:1 (65. Minute) für Niederwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total acht Karten. Zurzach kassierte fünf gelbe Karten. Bei Niederwil erhielten Oliver Stutz (58.), Damian Wüthrich (61.) und Patrick Kohler (90.) eine gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Niederwil. Das Team liegt mit 36 Punkten auf Rang 5. Niederwil hat bisher elfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Niederwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Spreitenbach (Platz 8). Die Partie findet am Mittwoch (17. Mai) statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Für Zurzach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 9. Zurzach hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Zurzach geht es daheim gegen FC Villmergen (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 19. Mai (20.15 Uhr, Barz, Zurzach).

Telegramm: FC Niederwil - SC Zurzach 4:1 (3:0) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 11. Fabrice Rätz 1:0. 18. Livio Rey 2:0. 42. Fabrice Rätz 3:0. 63. Lukas Edelmann 3:1. 65. Oliver Allenspach 4:1. – Niederwil: Patrick Kohler, David Näf, Oliver Allenspach, Luca Angst, Rafael Schertenleib, Simon Haas, Damian Wüthrich, Luca Rey, Livio Rey, Oliver Stutz, Fabrice Rätz. – Zurzach: Patrick Buchenhorner, Noah Scharler, Yannick Mauch, Jan Georg, Loris Edelmann, Luca Cella, Mahamed Mahamud, Lukas Edelmann, Timur Kizilhan, Christian Branco, Henrique Amiguinho Coutinho. – Verwarnungen: 28. Mahamed Mahamud, 58. Oliver Stutz, 61. Damian Wüthrich, 68. Noah Scharler, 73. Yannick Mauch, 82. Lukas Edelmann, 90. Patrick Kohler, 90. Samir Brkic.

