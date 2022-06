4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Niederwil gewinnt deutlich gegen Mellingen Sieg für Niederwil: Gegen Mellingen gewinnt das Team am Freitag zuhause 4:0.

(chm)

Yuri Gigliotti brachte Niederwil 1:0 in Führung (20. Minute). In der 43. Minute traf Roman Seiler ins eigene Gehäuse. Damit lag Niederwil mit zwei Toren im Vorsprung. Simon Haas baute in der 60. Minute die Führung für Niederwil weiter aus (3:0). Fabio Merendino schoss das 4:0 (81. Minute) für Niederwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Mellingen erhielten Dukagjin Ukaj (20.), Aleksandar Vasiljevic (59.) und Granit Arifi (74.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Niederwil für Oliver Raimann (70.) und Martim Oliveira Amaro (90.).

Zahlreiche Gegentore sind für Mellingen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.7 Tore pro Partie (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Niederwil: zwölf Punkte bedeuten Rang 11. Niederwil hat bisher viermal gewonnen und siebenmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederwil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Juventina Wettingen. Das Spiel findet am Mittwoch (8. Juni) statt (20.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Für Mellingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 10. Mellingen hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Mellingen geht es zuhause gegen FC Bremgarten 2 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 12. Juni statt (16.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Niederwil 2 - FC Mellingen 2a 4:0 (2:0) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 20. Yuri Gigliotti 1:0. 43. Eigentor (Roman Seiler) 2:0.60. Simon Haas 3:0. 81. Fabio Merendino 4:0. – Niederwil: Pascal Günter, Abeenan Pushparajah, Martin Bräuer, Linus Dubach, Ricky Kropf, Raul Tarrio Abreu, Yuri Gigliotti, Fabio Merendino, Nico Wyrsch, Simon Haas, Oliver Raimann. – Mellingen: Alis Durmisi, Roman Seiler, Aleksandar Vasiljevic, Shkumbim Gjukaj, Ronny Ingold, Besart Ukaj, Dukagjin Ukaj, Granit Arifi, Aleksandar Stojanovski, Anton Pervorfi, Shkemb Demiri. – Verwarnungen: 20. Dukagjin Ukaj, 59. Aleksandar Vasiljevic, 70. Oliver Raimann, 74. Granit Arifi, 90. Martim Oliveira Amaro.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2022 15:00 Uhr.