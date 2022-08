3. Liga, Gruppe 1 Niederlenz und Küttigen teilen sich Punkte Niederlenz und Küttigen trennen sich in ihrem jeweils zweiten Spiel 1:1-Unentschieden.

In der 31. Minute schoss Luca Dätwyler das 0:1. Den Ausgleich erzielte Simon Schärer in der 64. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem zweiten Spiel steht Niederlenz auf dem sechsten Rang. Im nächsten Spiel trifft Niederlenz auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Beinwil am See. Das Spiel findet am 26. August statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

In der Tabelle steht Küttigen nach dem zweiten Spiel auf Rang 4. Im nächsten Spiel trifft Küttigen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Othmarsingen. Diese Begegnung findet am 26. August statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Niederlenz - FC Küttigen 1b 1:1 (0:1) - Altfeld, Niederlenz – Tore: 31. Luca Dätwyler 0:1. 64. Simon Schärer 1:1. – Niederlenz: Blerim Hasanaj, Moreno Capuzzi, Carlo Scherrer, Noah Hochstrasser, Avni Jusufi, Hussein Baalbaki, Alessio Melis, Leon Soprek, Jad Baalbaki, Igor Miranda de Sousa, Simon Schärer. – Küttigen: Alessandro Gygax, Yanik Wehrli, Alexander Baumgartner, Gabriel Simic, Gaetano Melfa, David Berner, Noel Walpoth, Thilo Günthart, Amanuel Efson, Fadri Bieri, Luca Dätwyler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.08.2022 23:23 Uhr.