Frauen 3. Liga Niederlenz siegt gegen Villmergen dank Matchwinner Lara Süess Niederlenz setzt seine Siegesserie auch gegen Villmergen fort. Das 4:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Lara Süess schoss Niederlenz in der 25. Minute zur 1:0-Führung. Mit einem weiteren Tor sorgte Lara Süess in der 72. Minute für das 2:0 für Niederlenz. Die gleiche Lara Süess war auch für das 3:0 Niederlenz verantwortlich. Drei Minuten dauerte es, ehe Lara Süess erneut erfolgreich war. Sie traf in der 92. Minute zum 4:0 für Niederlenz.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Niederlenz spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.5 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 42 erzielten Toren Rang 1.

Die Abwehr von Villmergen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 8).

Mit dem Sieg hält Niederlenz seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 13 Spielen 29 Punkte auf dem Konto. Niederlenz hat bisher neunmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Niederlenz geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Fislisbach (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 9. Für Villmergen war es bereits die neunte Niederlage in Serie.

Für Villmergen geht es in einem Heimspiel gegen FFC Zofingen (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Villmergen - FC Niederlenz 0:4 (0:1) - Badmatte, Villmergen – Tore: 25. Lara Süess 0:1. 72. Lara Süess 0:2. 89. Lara Süess 0:3. 92. Lara Süess 0:4. – Villmergen: Nadja Fröhlich, Alexa Fröhlich, Ilaria Ciciarello, Priscilla Stirnimann, Valentina Lorenz, Jessica Ventura, Nathalie Hotz, Jara Burkard, Diana Frutiger, Melanie Hugi, Melanie Widmer. – Niederlenz: Michèle Estermann, Sarah Zürcher, Barbara Henzi, Sarah Tovagliaro, Carmen Schmid, Lara Süess, Melisa San, Secil Aladag, Nissrin El Amine, Lorena Imperia, Laura Randjelovic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

