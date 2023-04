Frauen 3. Liga Niederlenz siegt 3:1 im Showdown gegen Wohlen – Siegesserie von Wohlen gebrochen Das erstplatzierte Team Niederlenz hat am Donnerstag im Duell zweier Topteams den drittklassierten Verein Wohlen zuhause 3:1 besiegt.

Das erste Tor der Partie erzielte Nissrin El Amine für Niederlenz. In der 27. Minute traf sie zum 1:0. Mit ihrem Tor in der 37. Minute brachte Lara Süess Niederlenz mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Barbara Henzi baute in der 59. Minute die Führung für Niederlenz weiter aus (3:0). In der 62. Minute sorgte Devi Venema noch für Resultatkosmetik für Wohlen. Sie traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Niederlenz sah Alessandro Stahel (82.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wohlen, Rahel Stäger Rohner (69.) kassierte sie.

Die Offensive von Niederlenz hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.7 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Wohlen so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Defensive 15 Tore hinnehmen musste (Rang 5).

Mit dem Sieg hält Niederlenz seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach elf Spielen 23 Punkte auf dem Konto. Niederlenz hat bisher siebenmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Niederlenz geht es zuhause gegen FFC Zofingen (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 21. April statt (20.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Mit der Niederlage rückt Wohlen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 16 Punkten neu Platz 4. Wohlen hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wohlen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Brugg. Das Spiel findet am 23. April statt (14.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Niederlenz - FC Wohlen 3:1 (2:0) - Altfeld, Niederlenz – Tore: 27. Nissrin El Amine 1:0. 37. Lara Süess 2:0. 59. Barbara Henzi 3:0. 62. Devi Venema 3:1. – Niederlenz: Michèle Estermann, Melissa Bo, Laura Imperia, Sarah Tovagliaro, Aline Thut, Nissrin El Amine, Lara Süess, Melisa San, Secil Aladag, Barbara Henzi, Laura Randjelovic. – Wohlen: Lara Bachmann, Nuria Ambrozzo, Devi Venema, Jessica Acklin, Meret Stauber, Jasmin Hochstrasser, Meryl Blanc, Vesa Ahmetaj, Martina Ngina, Sandy Steinmann, Alexandra Ruggle. – Verwarnungen: 69. Rahel Stäger Rohner – Ausschluss: 82. Alessandro Stahel.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

