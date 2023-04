3. Liga, Gruppe 1 Niederlenz setzt Siegesserie auch gegen Schöftland fort – Emre Akbas mit Last-Minute-Treffer Niederlenz reiht Sieg an Sieg: Gegen Schöftland hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:2

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Niederlenz das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 93. Minute war Emre Akbas.

In der 7. Minute hatte Moreno Capuzzi zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Mit seinem Tor in der 40. Minute brachte Denis Patrone Niederlenz mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Roman Leuenberger sorgte in der 55. Minute für Schöftland für den Anschlusstreffer zum 1:2. Zum Ausgleich für Schöftland traf Nick Schär in der 80. Minute.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Niederlenz sah Hussein Baalbaki (75.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Niederlenz weitere vier gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Schöftland.

Mit dem Sieg rückt Niederlenz um einen Platz nach vorne. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Für Niederlenz ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederlenz auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Gontenschwil (Platz 8) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 28. April (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Nach der Niederlage übernimmt Schöftland neu das Schlusslicht der Tabelle. Die Mannschaft steht nach 17 Spielen bei neun Punkten Das Team verliert damit einen Platz. Schöftland hat bisher einmal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Schöftland trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Veltheim AG (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Telegramm: FC Niederlenz - SC Schöftland 2 3:2 (2:0) - Altfeld, Niederlenz – Tore: 7. Moreno Capuzzi 1:0. 40. Denis Patrone 2:0. 55. Roman Leuenberger 2:1. 80. Nick Schär 2:2. 93. Emre Akbas 3:2. – Niederlenz: Blerim Hasanaj, Avni Jusufi, Senaid Keranovic, Serkan Sariyar, Leon Soprek, Jad Baalbaki, Moreno Capuzzi, Emre Akbas, Hussein Baalbaki, Matthias Burkard, Miqueas Callo Weber. – Schöftland: Julian Dörfler, Kristian Fehér, Yves Lüscher, Raphael Lüscher, Andrin Mühlethaler, Roan Noordijk, Dennis Pregla, Nicolas Aufdenblatten, Nick Schär, Roman Leuenberger, Simon Olivera. – Verwarnungen: 15. Raphael Lüscher, 27. Hussein Baalbaki, 52. Roman Leuenberger, 57. Senaid Keranovic, 82. Troy Hischier, 85. Dennis Pregla, 85. Emre Akbas, 85. Moreno Capuzzi – Ausschluss: 75. Hussein Baalbaki.

