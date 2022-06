4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Niederlenz setzt Siegesserie auch gegen Muhen fort Niederlenz reiht Sieg an Sieg: Gegen Muhen hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:0

(chm)

Davut Bektas schoss Niederlenz in der 1. Minute zur 1:0-Führung. In der 12. Minute baute Alessandro Kiener den Vorsprung für Niederlenz auf zwei Tore aus (2:0). Simon Schärer baute in der 32. Minute die Führung für Niederlenz weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Davut Bektas in der 87. Minute, als er für Niederlenz zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muhen erhielten Simon Baumann (65.) und Jean Luc Stecher (75.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Niederlenz.

Die Offensive von Niederlenz hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4.3 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Niederlenz rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 22 Punkte bedeuten Rang 4. Niederlenz hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Niederlenz auf fremdem Terrain mit FC Turgi 1b (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (18.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Für Muhen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 9. Für Muhen ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Vier Spiele von Muhen gingen unentschieden aus. Muhen verlor zudem erstmals zuhause.

Für Muhen geht es daheim gegen SC Schöftland 3 (Platz 13) weiter. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (18.00 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

Telegramm: FC Niederlenz 1 - FC Muhen 1 4:0 (3:0) - Altfeld, Niederlenz – Tore: 1. Davut Bektas 1:0. 12. Alessandro Kiener 2:0. 32. Simon Schärer 3:0. 87. Davut Bektas 4:0. – Niederlenz: Loris Votta, Avni Jusufi, Moreno Capuzzi, Elias Lo, Carlo Scherrer, Simon Schärer, Jad Baalbaki, Hussein Baalbaki, Leon Soprek, Davut Bektas, Alessandro Kiener. – Muhen: Simon Peter, Simon Baumann, Marco Lüscher, Rafael Kobel, Robin Reding, Pascal Müller, Simon Keisker, Levin Zimmermann, Lukas Keisker, Nico Keisker, Blerjan Zeqa. – Verwarnungen: 65. Simon Baumann, 75. Jean Luc Stecher.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2022 21:09 Uhr.