4. Liga, Gruppe 2 Niederlenz gewinnt klar gegen Menzo Reinach Niederlenz behielt im Spiel gegen Menzo Reinach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

In der 29. Minute war es an Artan Zmajlaj, Niederlenz 1:0 in Führung zu bringen. In der 59. Minute baute Serkan Sariyar den Vorsprung für Niederlenz auf zwei Tore aus (2:0). Alessandro Kiener schoss das 3:0 (61. Minute) für Niederlenz und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Niederlenz liegt nach Spiel 2 auf Rang 3. Niederlenz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Seon 2. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Nach dem ersten Spiel steht Menzo Reinach auf dem elften Rang. Für Menzo Reinach geht es in einem Heimspiel gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (18.00 Uhr, Sportplatz Moos, Reinach).

Telegramm: FC Niederlenz 1 - FC Menzo Reinach 2 3:0 (1:0) - Altfeld, Niederlenz – Tore: 29. Artan Zmajlaj 1:0. 59. Serkan Sariyar 2:0. 61. Alessandro Kiener 3:0. – Niederlenz: Loris Votta, Moreno Capuzzi, Matthias Burkard, Avni Jusufi, Elias Lo, Jad Baalbaki, Sandro De Luca, Leon Soprek, Hussein Baalbaki, Emre Akbas, Artan Zmajlaj. – Menzo Reinach: Mirlind Mulaj, Albion Spahija, Meron Kehase, Mevludin Kadriu, Mikele Negasi, Ilmir Zeqiri, Muhamed Rexhepi, Edon Ramadani, Tedros Kewaja, Faton Ramadani, Ali Vishaj. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Niederlenz 1 - FC Menzo Reinach 2 3:0, FC Ataspor - FC Rupperswil 2 4:1

Tabelle: 1. FC Villmergen 2a 2 Spiele/6 Punkte (6:1). 2. FC Ataspor 2/6 (7:2), 3. FC Niederlenz 1 2/4 (3:0), 4. FC Buchs 2 2/4 (2:1), 5. SC Seengen 1 2/3 (8:5), 6. FC Seon 2 2/3 (6:6), 7. FC Rupperswil 2 2/3 (6:7), 8. FC Erlinsbach 2 2/3 (5:6), 9. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 2/3 (4:4), 10. FC Sarmenstorf 2a 1/0 (1:3), 11. FC Menzo Reinach 2 1/0 (0:3), 12. FC Türkiyemspor 1 1/0 (2:3), 13. FC Kölliken 2b 1/0 (0:2), 14. FC Gontenschwil 2 2/0 (2:9).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2021 21:28 Uhr.