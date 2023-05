Frauen 3. Liga Niederlenz entscheidet Spitzenspiel gegen Brugg für sich – Lorena Imperia mit Siegtor Niederlenz reiht Sieg an Sieg: Gegen Brugg hat das Team am Donnerstag bereits den sechsten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1

Der Siegtreffer für Niederlenz gelang Lorena Imperia in der 70. Minute. In der 2. Minute hatte Lara Süess Niederlenz in Führung gebracht. Der Ausgleich für Brugg fiel in der 41. Minute durch Corinne Stäuble.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Laura Randjelovic von Niederlenz erhielt in der 44. Minute die gelbe Karte.

Niederlenz hat in der Gruppe sowohl den besten Sturm wie auch die beste Abwehr. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.4 Mal pro Partie.

Unverändert liegt Niederlenz nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 16 Spielen bei 38 Punkten. Niederlenz hat bisher elfmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Niederlenz in einem Heimspiel mit FC Erlinsbach 2 (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Juni (20.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Für Brugg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 2. Nach drei Siegen in Serie verliert Brugg erstmals wieder. Brugg verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes trifft Brugg auf fremdem Terrain mit FC Villmergen (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Brugg - FC Niederlenz 1:2 (1:1) - Stadion Au, Brugg – Tore: 2. Lara Süess 0:1. 41. Corinne Stäuble 1:1. 70. Lorena Imperia 1:2. – Brugg: Samira Wicker, Gabriela Aziz, Yasmin Nakbi, Enya Müller, Julia Schneider, Sarah Frei, Nadja Lüssi, Mirjam Frey, Rozeta Boqaj, Jasmin Fernandez, Corinne Stäuble. – Niederlenz: Michèle Estermann, Laura Imperia, Barbara Henzi, Sarah Tovagliaro, Melissa Bo, Aline Thut, Melisa San, Secil Aladag, Lara Süess, Lorena Imperia, Laura Randjelovic. – Verwarnungen: 44. Laura Randjelovic.

