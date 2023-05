3. Liga, Gruppe 1 Niederlenz bezwingt auswärts Entfelden Sieg für Niederlenz: Gegen Entfelden gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2.

Entfelden ging zunächst in Führung, als Hamurabi Be Kascho in der 8. Minute traf. Dann glich aber Leon Soprek (23.) für Niederlenz aus. Miqueas Callo Weber in der 43. Minute und Alessandro Kiener in der 50. Minute brachten Niederlenz sodann 3:1 in Führung. In der 79. Minute verwandelte Davide Ragusa erfolgreich einen Elfmeter und brachte Entfelden so auf 2:3 heran.

Im Spiel gab es total zwölf Karten. Entfelden kassierte sieben gelbe Karten. Niederlenz kassierte fünf gelbe Karten.

Mit dem Sieg rückt Niederlenz um einen Platz nach vorne. 25 Punkte bedeuten Rang 9. Für Niederlenz ist es der zweite Sieg in Serie.

Niederlenz spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Rupperswil (Platz 11). Die Partie findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Für Entfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 7. Entfelden hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Entfelden auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Frick 2. Die Partie findet am Mittwoch (17. Mai) statt (20.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Entfelden - FC Niederlenz 2:3 (1:2) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 8. Hamurabi Be Kascho 1:0. 23. Leon Soprek (Penalty) 1:1.43. Miqueas Callo Weber 1:2. 50. Alessandro Kiener 1:3. 79. Davide Ragusa (Penalty) 2:3. – Entfelden: Roger Küng, Nico Paulin, Florian Scherer, Alessandro Busto, Aris Montagnolo, Ilir Thaqi, Lukas Zgraggen, Sascha Vogel, Hamurabi Be Kascho, Ricardo Nrejaj, Tiziano Battaglini. – Niederlenz: Loris Votta, Nicola Wild, Matthias Burkard, Moreno Capuzzi, Melvin Keranovic, Avni Jusufi, Miriton Vrella, Noah Hochstrasser, Leon Soprek, Hussein Baalbaki, Miqueas Callo Weber. – Verwarnungen: 33. Miqueas Callo Weber, 35. Lukas Zgraggen, 59. Ali Badnievic, 63. Avni Jusufi, 69. Sascha Vogel, 74. Alessandro Busto, 78. Leon Soprek, 81. Loris Votta, 82. Michele Sanso, 84. Dario Picciolo, 88. Tiziano Battaglini, 91. Hussein Baalbaki.

