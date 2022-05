4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Niederlenz bezwingt auswärts Aarburg Niederlenz behielt im Spiel gegen Aarburg am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

Das Skore eröffnete André Filipe Condinho Marques in der 33. Minute. Er traf für Aarburg zum 1:0. In der 34. Minute traf Jad Baalbaki für Niederlenz zum 1:1-Ausgleich. Ali Sahin Ozan erzielte in der 75. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Aarburg.

In der 80. Minute traf Alessandro Kiener für Niederlenz zum 2:2-Ausgleich. Simon Schärer erzielte in der 84. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Niederlenz. Mit dem 4:2 für Niederlenz schoss Artan Zmajlaj das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Aarburg erhielten André Filipe Condinho Marques (65.) und Cebrail Sonzamanci (82.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Niederlenz, Jad Baalbaki (74.) kassierte sie.

Dass Niederlenz viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zehn Spielen hat Niederlenz durchschnittlich 4.4 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Niederlenz machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 4. Niederlenz hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Niederlenz geht es in einem Heimspiel gegen FC Muhen 1 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 4. Juni statt (18.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Für Aarburg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Für Aarburg ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Aarburg ging unentschieden aus.

Für Aarburg geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Schöftland 3 (Platz 13) weiter. Diese Begegnung findet am Dienstag (31. Mai) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Aarburg 1 - FC Niederlenz 1 2:4 (1:1) - Längacker, Aarburg – Tore: 33. André Filipe Condinho Marques 1:0. 34. Jad Baalbaki 1:1. 75. Ali Sahin Ozan 2:1. 80. Alessandro Kiener 2:2. 84. Simon Schärer 2:3. 90. Artan Zmajlaj 2:4. – Aarburg: Simon Nützi, Steven Yonas, Gabriel Konac, Kabil Gürkan, Cebrail Sonzamanci, Zsolt Benke, Abdo Danho, André Filipe Condinho Marques, Kemal Duman, Ali Sahin Ozan, Pajazit Mustafa. – Niederlenz: Loris Votta, Haydar Cakar Florian, Avni Jusufi, Moreno Capuzzi, Elias Lo, Carlo Scherrer, Jad Baalbaki, Leon Soprek, Hussein Baalbaki, Davut Bektas, Emre Akbas. – Verwarnungen: 65. André Filipe Condinho Marques, 74. Jad Baalbaki, 82. Cebrail Sonzamanci.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

