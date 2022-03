Frauen 3. Liga Nicole Streuli führt Seengen mit drei Toren zum Sieg gegen Turgi Sieg für den Tabellenvierten: Seengen lässt am Samstag auswärts beim 4:2 gegen Turgi (Rang 10) nichts anbrennen.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Nicole Streuli für Seengen. In der 17. Minute traf sie zum 1:0. Zum Ausgleich für Turgi traf Amulia Kabamba Yombo in der 46. Minute. In der 48. Minute war es an Nicole Streuli, Seengen 2:1 in Führung zu bringen.

Mit einem weiteren Tor erhöhte Nicole Streuli für Seengen auf 3:1. Für das Doppelpack benötigte sie nur gerade sieben Minuten. Seengen erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Riana Mass weiter auf 4:1. In der 70. Minute sorgte Céline Karrer noch für Resultatkosmetik für Turgi. Sie traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Turgi ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Seengen: Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Seengen hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt. Seengen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Seengen geht es in einem Heimspiel gegen FC Beinwil am See (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (18.30 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Turgi verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Turgi hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Turgi trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Beinwil am See (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 2. April statt (19.30 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Turgi - SC Seengen 2:4 (0:1) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 17. Nicole Streuli 0:1. 46. Amulia Kabamba Yombo 1:1. 48. Nicole Streuli 1:2. 55. Nicole Streuli 1:3. 60. Riana Mass 1:4. 70. Céline Karrer 2:4. – Turgi: Fabienne Elsasser, Nuri Besson, Fiona Nüesch, Janine Keller, Tabea Hasler, Florence Scheuber, Lea Hirschi, Céline Karrer, Linda Schmid, Amulia Kabamba Yombo, Fabienne Mürner. – Seengen: Eva Bruderer, Celia Holliger, Corinne Dössegger, Céline Döbeli, Malin Zimmermann, Fabienne Hauser, Chiara Busslinger, Valérie Sandmeier, Nicole Streuli, Rebekka Rodel, Riana Mass. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Brugg - FC Erlinsbach 2 1:1, FC Beinwil am See - FC Muri 2:2, FC Mutschellen - FC Wohlen 1 1:0, FC Turgi - SC Seengen 2:4, FC Fislisbach - FC Lenzburg 6:0

Tabelle: 1. FC Mutschellen 10 Spiele/28 Punkte (33:9). 2. FC Wohlen 1 10/24 (37:10), 3. FC Brugg 10/19 (27:15), 4. SC Seengen 10/16 (24:17), 5. FC Fislisbach 10/14 (25:18), 6. FC Erlinsbach 2 10/12 (7:15), 7. FC Muri 10/11 (9:23), 8. FC Beinwil am See 10/10 (16:23), 9. FC Lenzburg 10/5 (11:36), 10. FC Turgi 10/4 (7:30).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 18:19 Uhr.