4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Nico Keisker rettet Muhen einen Punkt gegen Seengen Im Spiel zwischen Muhen und Seengen hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Bis zur 37. Minute ging Muhen deutlich in Führung, nämlich 2:0. Die Treffer erzielte(.) louis Gauchat (11., 37.). Für Muhen erfolgreich war bis dahin .

In der 45. Minute verwandelte Lukas Keisker erfolgreich einen Elfmeter und brachte Muhen so auf 1:2 heran.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 59, als Jean Luc Stecher für Muhen erfolgreich war. Per Penalty traf wiederum Louis Gauchat in der 78. Minute zur 3:2-Führung für Seengen. Der Ausgleich für Muhen zum 3:3 fiel in der 82. Minute - nur vier Minuten nach dem 3:2.

Bei Muhen gab es vier gelbe Karten. Seengen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Muhen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 9. Muhen hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Muhen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Erlinsbach 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 20. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Für Seengen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 8. Seengen hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Seengen geht es in einem Heimspiel gegen FC Turgi 1b (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: FC Muhen 1 - SC Seengen 1 3:3 (1:2) - Breite/Gemeinde, Muhen – Tore: 11. Louis Gauchat 0:1. 37. Louis Gauchat (Penalty) 0:2.45. Lukas Keisker (Penalty) 1:2.59. Jean Luc Stecher 2:2. 78. Louis Gauchat (Penalty) 2:3.82. Nico Keisker 3:3. – Muhen: Renato von Rohr, Philip Hunziker, Sherom Lüscher, Rafael Kobel, Robin Reding, Pascal Müller, Nico Keisker, Lukas Keisker, Jean Luc Stecher, Simon Keisker, Blerjan Zeqa. – Seengen: Marco Bryner, Patrick Furrer, Nino Vögeli, Gian Lindenmann, Simon Häusler, Robin Dössegger, Louis Gauchat, Cédric Stutz, Tim Vögeli, Fabian Giuliani, Simon Kalt. – Verwarnungen: 37. Rafael Kobel, 44. Blerjan Zeqa, 67. Pascal Müller, 75. Sherom Lüscher.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

