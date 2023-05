3. Liga, Gruppe 2 Nic Oberholzer rettet Mutschellen einen Punkt gegen Kappelerhof 2:2 lautet das Resultat zwischen Mutschellen und Kappelerhof. Die Teams teilen sich die Punkte.

Mutschellen lag zwar über weite Strecken des Spiels (86 Minuten) im Rückstand, rettete aber doch noch einen Punkt.

Durch Tore von Arbnor Gjokaj und Besnik Krasniqi ging Kappelerhof bis in die 35. Spielminute 2:0 in Führung. Allerdings wusste Mutschellen darauf zu reagieren: Zunächst gelang Marco Lo Presti in der 45. Minute der Anschlusstreffer, Nic Oberholzer sorgte schliesslich für den Ausgleich (87.).

Bei Mutschellen erhielten Sebastian Ataman (40.), Gianluca Costa (62.) und Marco Lo Presti (78.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Kappelerhof für Florid Gashi (82.) und Besmir Olluri (89.).

Keine Änderung in der Tabelle für Mutschellen: 17 Punkte bedeuten Rang 12. Mutschellen hat bisher viermal gewonnen, zwölfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Mutschellen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Bremgarten an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am Freitag (19. Mai) statt (20.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Für Kappelerhof hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 7. Kappelerhof hat bisher neunmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Kappelerhof daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Turgi. Das Spiel findet am 21. Mai statt (14.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Mutschellen 2 - FC Kappelerhof 2:2 (1:2) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 1. Arbnor Gjokaj 0:1. 35. Besnik Krasniqi 0:2. 45. Marco Lo Presti 1:2. 87. Nic Oberholzer 2:2. – Mutschellen: Samuel Staubli, Brian Möschler, Nico Jud, Tim Weidenmann, Benjamin Yayra Ahlidjah, Gianluca Costa, Sebastian Ataman, Fabian Trachsel, Robin Blattmann, Cédric Eckert, Marco Lo Presti. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Amin Bedzeti, Aron Marighetti, Besmir Olluri, Burim Zeqiraj, Florid Gashi, Astrit Markaj, Meriton Shabani, Arbnor Gjokaj, Bujamin Dzemailji, Besnik Krasniqi. – Verwarnungen: 40. Sebastian Ataman, 62. Gianluca Costa, 78. Marco Lo Presti, 82. Florid Gashi, 89. Besmir Olluri.

