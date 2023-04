3. Liga, Gruppe 2 Neuenhof stolpert gegen Niederwil – Siegesserie von Neuenhof gebrochen Überraschender Sieg für Niederwil: Das Team auf Tabellenrang 7 hat am Freitag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Neuenhof (1. Rang) zuhause klar 4:1 geschlagen.

Das erste Tor der Partie erzielte Rafael Schertenleib für Niederwil. In der 17. Minute traf er zum 1:0. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Niederwil baute die Führung in der 44. Minute (Luca Rey) weiter aus (2:0). Damian Wüthrich baute in der 46. Minute die Führung für Niederwil weiter aus (3:0).

Mit einem weiteren Tor sorgte Damian Wüthrich in der 77. Minute für das 4:0 für Niederwil. Den Schlussstand stellte Kreshnik Avdyli in der 89. Minute her, als er für Neuenhof auf 1:4 verkürzte. Es handelte sich um einen Penalty.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Niederwil für Oliver Stutz (41.), Damian Wüthrich (45.) und Luca Rey (65.). Für Neuenhof gab es keine Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Niederwil: Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 7. Niederwil hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Niederwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Würenlingen (Platz 9). Das Spiel findet am 6. April statt (20.00 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Trotz der Niederlage bleibt Neuenhof auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 34 Punkte auf dem Konto. Neuenhof hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Neuenhof geht es zuhause gegen FC Villmergen (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 6. April statt (20.00 Uhr, Stausee, Neuenhof).

Telegramm: FC Niederwil - FC Neuenhof 4:1 (3:0) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 17. Rafael Schertenleib (Penalty) 1:0.44. Luca Rey 2:0. 46. Damian Wüthrich 3:0. 77. Damian Wüthrich 4:0. 89. Kreshnik Avdyli (Penalty) 4:1. – Niederwil: Patrick Kohler, David Näf, Oliver Allenspach, Luca Angst, Rafael Schertenleib, Livio Rey, Damian Wüthrich, Luca Rey, Oliver Stutz, Joel Rey, Fabrice Rätz. – Neuenhof: Alpay Inaner, Bljerim Nuhija, Stefano Pompa, Stefano Imbrogno, Alessio Grassia, Miguel Weber, Baris Cagras, Alessandro Bianchi, Shkumbin Shala, Deniz Demirci, Irfan Ponik. – Verwarnungen: 41. Oliver Stutz, 45. Damian Wüthrich, 65. Luca Rey.

