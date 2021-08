3. Liga, Gruppe 2 Neuenhof holt sich die ersten drei Punkte gegen Villmergen – Später Siegtreffer durch Asllon Halili Neuenhof hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Villmergen setzt es zuhause ein 2:1 ab.

(chm)

Zunächst musste Neuenhof einen Rückstand hinnehmen: In der 42. Minute traf Noah Haussener für Villmergen zum 1:0. Neuenhof drehte aber das Spiel innerhalb von elf Minuten. Alessandro Bianchi schoss in der 73. Minute den Ausgleich, in der 84. Minute erzielte Asllon Halili den Siegtreffer.

Gelbe Karten gab es bei Neuenhof für Alessio Grassia (39.), Asllon Halili (69.) und Alessandro Bianchi (83.). Eine Verwarnung gab es für Villmergen, nämlich für Giuseppe Cristian Furfaro (93.).

Neuenhof liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 7. Für Neuenhof geht es auswärts gegen FC Döttingen weiter. Die Partie findet am 27. August statt (20.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Villmergen steht mit null Punkten auf Rang 14. Villmergen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Muri 2. Das Spiel findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Neuenhof 1 - FC Villmergen 1 2:1 (0:1) - Stausee, Neuenhof – Tore: 42. Noah Haussener (Penalty) 0:1.73. Alessandro Bianchi 1:1. 84. Asllon Halili 2:1. – Neuenhof: Predrag Petrovic, Stefano Pompa, Vito Giammarinaro, Varis Xhemaili, Alessio Grassia, Jan Voser, Nicolas Pompa, Mauro Martinelli, Miguel Weber, Alessandro Bianchi, Kristian Hili. – Villmergen: Marco Bärtschi, Noah Haussener, Giuseppe Cristian Furfaro, Pascal Rummel, Marco Sanvido, Damir Karahasanovic, Edmond Selimi, Pascal Meyer, Jannis Brunner, Andrea Serratore, Nemanja Ristic. – Verwarnungen: 39. Alessio Grassia, 69. Asllon Halili, 83. Alessandro Bianchi, 93. Giuseppe Cristian Furfaro.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Neuenhof 1 - FC Villmergen 1 2:1, FC Mellingen 1 - FC Würenlingen 1 1:4

Tabelle: 1. FC Würenlingen 1 1 Spiel/3 Punkte (4:1). 2. FC Bremgarten 1 1/3 (4:3), 3. FC Wettingen 2 1/3 (5:1), 4. FC Frick 1a 1/3 (2:0), 5. FC Baden 1897 2 1/3 (6:0), 6. FC Kappelerhof 1/3 (2:1), 7. FC Neuenhof 1 2/3 (2:7), 8. SV Würenlos 1 1/1 (0:0), 9. FC Mutschellen 2 1/1 (0:0), 10. FC Döttingen 0/0 (0:0), 11. FC Tägerig 1 1/0 (1:5), 12. FC Muri 2 1/0 (1:2), 13. FC Mellingen 1 2/0 (4:8), 14. FC Villmergen 1 2/0 (1:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2021 20:38 Uhr.