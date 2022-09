3. Liga, Gruppe 2 Neuenhof gewinnt klar gegen Würenlingen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Neuenhof behielt im Spiel gegen Würenlingen am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Vlerson Veseli für Neuenhof. In der 3. Minute traf er zum 1:0. Nur acht Minute später traf Vlerson Veseli erneut, so dass es in der 11. Minute 2:0 für Neuenhof hiess. Irfan Ponik baute in der 15. Minute die Führung für Neuenhof weiter aus (3:0).

Igor Rafal Freitas verkürzte in der 20. Minute den Rückstand von Würenlingen auf 1:3. Das letzte Tor der Partie erzielte Kreshnik Avdyli, der in der 35. Minute die Führung für Neuenhof auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Igor Rafal Freitas von Würenlingen erhielt in der 61. Minute die gelbe Karte.

Neuenhof machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 4. Neuenhof hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Neuenhof spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Mutschellen 2 (Rang 12). Das Spiel findet am Samstag (10. September) statt (17.30 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Würenlingen steht in der Tabelle neu auf Rang 6 (zuvor: 4). Das Team hat sieben Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Würenlingen erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Würenlingen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Kappelerhof (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am Samstag (10. September) statt (20.00 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Neuenhof - FC Würenlingen 4:1 (4:1) - Stausee, Neuenhof – Tore: 3. Vlerson Veseli 1:0. 11. Vlerson Veseli 2:0. 15. Irfan Ponik 3:0. 20. Igor Rafal Freitas 3:1. 35. Kreshnik Avdyli (Penalty) 4:1. – Neuenhof: Alpay Inaner, Jan Voser, Stefano Pompa, Varis Xhemaili, Alessio Grassia, Kreshnik Avdyli, Artan Bytyqi, Irfan Ponik, Kristian Hili, Deniz Demirci, Vlerson Veseli. – Würenlingen: Lian Nyffenegger, Erzon Behluli, Luis Künzi, Noah Scharler, Ali Ekber Topal, Nick Hartmann, Igor Rafal Freitas, Muhamet Behluli, Marco Takac, Jules Künzi, Marcel Kramp. – Verwarnungen: 61. Igor Rafal Freitas.

