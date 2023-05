3. Liga, Gruppe 2 Neuenhof entscheidet Spitzenduell gegen Bremgarten für sich – Siegtreffer durch Alessandro Bianchi Sieg für Neuenhof im Spitzenduell: Das drittplatzierte Team gewinnt am Sonntag auswärts gegen den zweitklassierten Verein Bremgarten 2:1.

(chm)

Neuenhof geriet zunächst in Rückstand, als Yves Furrer in der 1. Minute die zwischenzeitliche Führung für Bremgarten gelang. In der 28. Minute glich Neuenhof jedoch aus und ging in der 75. Minute in Führung. Torschützen waren Irfan Ponik und Alessandro Bianchi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bremgarten erhielten Mathis Stutz (63.) und Halil Hoxhaj (80.) eine gelbe Karte. Neuenhof blieb ohne Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Neuenhof nicht verändert. Das Team liegt mit 41 Punkten auf Rang 3. Neuenhof hat bisher 13mal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Neuenhof daheim mit FC Erlinsbach 1b (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Freitag (12. Mai) statt (20.00 Uhr, Stausee, Neuenhof).

Für Bremgarten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 42 Punkten auf Rang 2. Bremgarten hat bisher 13mal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Bremgarten auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Würenlingen. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (12. Mai) (20.15 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Telegramm: FC Bremgarten - FC Neuenhof 1:2 (1:1) - Bärenmatt, Bremgarten – Tore: 1. Yves Furrer 1:0. 28. Irfan Ponik 1:1. 75. Alessandro Bianchi 1:2. – Bremgarten: Adilson Luis Silva Dos Santos, Timo Jenni, Yunus Aslan, Almir Pnishi, Faik Pnishi, Christian Maier, Halil Hoxhaj, Mathis Stutz, Sven Wertli, Blerim Pnishi, Yves Furrer. – Neuenhof: Alpay Inaner, Stefano Imbrogno, Stefano Pompa, Bljerim Nuhija, Alessio Grassia, Kreshnik Avdyli, Alessandro Bianchi, Artan Bytyqi, Florian Hofmann, Shkumbin Shala, Irfan Ponik. – Verwarnungen: 63. Mathis Stutz, 80. Halil Hoxhaj.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2023 23:40 Uhr.