3. Liga, Gruppe 2 Mutschellen sorgt bei Kappelerhof für Überraschung – Benjamin Yayra Ahlidjah mit Last-Minute-Treffer Mutschellen hat am Samstag gegen Kappelerhof die Überraschung geschafft: Die 13.-platzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das sechstklassierte Team 4:3. Zugleich war es für Mutschellen im achten Spiel der erste Sieg der Saison.

Den Auftakt machte Gezim Zeqiraj, der in der 15. Minute für Kappelerhof zum 1:0 traf. Der Ausgleich für Mutschellen fiel in der 46. Minute (Marlon Miguel). Gezim Zeqiraj brachte Kappelerhof 2:1 in Führung (65. Minute).

Mutschellen glich in der 67. Minute durch Edward Duah aus. In der 85. Minute war es an Alban Shala, Kappelerhof 3:2 in Führung zu bringen. Gleichstand war in der 88. Minute hergestellt: Edward Duah traf für Mutschellen. Kurz vor Schluss, in der 94. Minute traf Benjamin Yayra Ahlidjah zum 4:3-Siegestreffer für Mutschellen.

Bei Kappelerhof sah Elvir Fejzuli (89.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Elvir Fejzuli (42.) und Besnik Krasniqi (55.). Gelbe Karten gab es bei Mutschellen für Benjamin Yayra Ahlidjah (70.) und Fabio Costa (79.).

In den bisherigen Spielen ist Mutschellen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.5. Das bedeutet, dass Mutschellen die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 12 mit durchschnittlich 2.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Kappelerhof ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 23 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Mutschellen. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 12. Der erste Sieg der Saison für Mutschellen folgt nach vier Niederlagen und drei Unentschieden.

Im nächsten Spiel kriegt es Mutschellen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Bremgarten. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (17.30 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Nach der Niederlage büsst Kappelerhof drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 9. Kappelerhof hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kappelerhof geht es auf fremdem Terrain gegen FC Turgi (Platz 13) weiter. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (18.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Telegramm: FC Kappelerhof - FC Mutschellen 2 3:4 (1:0) - Stadion ESP, Baden – Tore: 15. Gezim Zeqiraj 1:0. 46. Marlon Miguel 1:1. 65. Gezim Zeqiraj 2:1. 67. Edward Duah 2:2. 85. Alban Shala 3:2. 88. Edward Duah 3:3. 94. Benjamin Yayra Ahlidjah 3:4. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Arbnor Gjokaj, Alban Shala, Kushtrim Thaqi, Luis Paulo Dias Da Silva, Gezim Zeqiraj, Bujamin Dzemailji, Astrit Markaj, Robert Nikollbibaj, Fabio Manuel Pereira Ribeiro, Besnik Krasniqi. – Mutschellen: Laurent Schmid, Joel Filipe Ferreira Freitas, Nico Jud, Fabio Costa, Benjamin Yayra Ahlidjah, Gianluca Costa, Marlon Miguel, Gion Andri Thoma, Luca Vögeli, Cédric Eckert, Onur Pilan. – Verwarnungen: 42. Elvir Fejzuli, 55. Besnik Krasniqi, 70. Benjamin Yayra Ahlidjah, 79. Fabio Costa – Ausschluss: 89. Elvir Fejzuli.

