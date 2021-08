Frauen 3. Liga Mutschellen setzt Siegesserie auch gegen Seengen fort – Michelle Haller mit Last-Minute-Treffer Mutschellen setzt seine Siegesserie auch gegen Seengen fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Mutschellen das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 92. Minute war Michelle Haller.

Nicole Streuli hatte davor in der 36. Minute zum 1:0 für Seengen getroffen. Sheryl Loosli glich in der 44. Minute für Mutschellen aus. Es hiess 1:1. Michelle Haller schoss Mutschellen in der 56. Minute zur 2:1-Führung. Seengen glich in der 61. Minute durch Riana Mass aus.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Unverändert liegt Mutschellen auf Rang 2. Das Team hat neun Punkte. Mutschellen hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Im nächsten Spiel trifft Mutschellen daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Turgi. Die Partie findet am 8. September statt (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

In der Tabelle verliert Seengen Plätze und zwar von Rang 6 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Seengen hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Seengen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Fislisbach. Das Spiel findet am 4. September statt (20.15 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: SC Seengen - FC Mutschellen 2:3 (1:1) - Musterplatz, Seengen – Tore: 36. Nicole Streuli 1:0. 44. Sheryl Loosli 1:1. 56. Michelle Haller 1:2. 61. Riana Mass 2:2. 92. Michelle Haller 2:3. – Seengen: Manuela Säuberli, Fabienne Hauser, Annlou Schwab, Stefanie Michel, Malin Zimmermann, Fabienne Michel, Céline Döbeli, Lorena Dössegger, Nicole Streuli, Chiara Busslinger, Riana Mass. – Mutschellen: Dominique Hunziker, Livia Wild, Anja Bosshard, Sina Koller, Nadja Herzog, Michelle Haller, Urata Iseni, Sheryl Loosli, Romina Rössler, Sarah Schwarz, Jael Sauter. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: SC Seengen - FC Mutschellen 2:3, FC Lenzburg - FC Brugg 1:5

Tabelle: 1. FC Brugg 3 Spiele/9 Punkte (13:1). 2. FC Mutschellen 3/9 (10:3), 3. FC Fislisbach 2/3 (7:6), 4. FC Muri 2/3 (4:3), 5. FC Beinwil am See 2/3 (3:3), 6. FC Wohlen 1 2/3 (4:6), 7. SC Seengen 3/3 (7:6), 8. FC Erlinsbach 2 2/1 (0:5), 9. FC Lenzburg 3/1 (3:10), 10. FC Turgi 2/0 (0:8).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2021 00:52 Uhr.