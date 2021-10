3. Liga, Gruppe 2 Mutschellen mit Sieg gegen Muri – Nic Oberholzer trifft zum Sieg Sieg für Mutschellen: Gegen Muri gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Mutschellen gelang Nic Oberholzer in der 75. Minute. In der 47. Minute hatte Jan Matt Mutschellen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Muri fiel in der 54. Minute durch Manuel Saxer.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Mutschellen gab es vier gelbe Karten. Bei Muri gab es vier gelbe Karten.

Mutschellen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 11. Mutschellen hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Mutschellen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Wettingen 2 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (20.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Für Muri hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 10. Muri hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Muri spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Tägerig 1 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Mutschellen 2 - FC Muri 2 2:1 (0:0) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 47. Jan Matt 1:0. 54. Manuel Saxer 1:1. 75. Nic Oberholzer 2:1. – Mutschellen: Ramon Zubler, Nico Jud, Christian Huber, Chris Simone, Pascal Hügli, Fabio Costa, Djordje Meyer, Robin Blattmann, Jan Matt, Robin Matt, Nic Oberholzer. – Muri: Nicolas Hofer, Luca Passerini, Mathis Stutz, Nils Bruckhoff, Domenico Dupont, Michael Iloski, Nicolas Stierli, Valentin Gashi, Jonathan End, Manuel Saxer, Yves Furrer. – Verwarnungen: 15. Nico Jud, 20. Valentin Gashi, 63. Nic Oberholzer, 75. Nicolas Stierli, 81. Jose Manuel Ruiz Fernandez, 89. Enis Misini, 90. Pascal Hügli, 94. Djordje Meyer.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Mutschellen 2 - FC Muri 2 2:1, FC Villmergen 1 - FC Döttingen 7:0, FC Tägerig 1 - FC Neuenhof 1 0:4, FC Bremgarten 1 - FC Wettingen 2 11:2, FC Kappelerhof - FC Frick 1a 2:2, FC Baden 1897 2 - FC Würenlingen 1 4:0

Tabelle: 1. FC Baden 1897 2 12 Spiele/30 Punkte (48:8). 2. FC Frick 1a 11/29 (40:13), 3. FC Neuenhof 1 12/24 (32:30), 4. FC Würenlingen 1 12/23 (25:13), 5. FC Bremgarten 1 12/20 (36:24), 6. FC Villmergen 1 12/19 (36:19), 7. FC Kappelerhof 12/18 (27:27), 8. FC Tägerig 1 12/16 (17:39), 9. FC Wettingen 2 12/13 (28:52), 10. FC Muri 2 12/13 (29:25), 11. FC Mutschellen 2 12/11 (16:27), 12. SV Würenlos 1 11/10 (17:24), 13. FC Mellingen 1 12/10 (26:30), 14. FC Döttingen 12/3 (12:58).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 01:59 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: So hoch ist die Impfquote bei den Aargauer Zweitligisten

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Windisch Statt Newcastle: Warum der Sohn von FCZ-Legende Shaun Bartlett in der Fussball-Provinz landet

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti