3. Liga, Gruppe 2 Mutschellen holt sich drei Punkte gegen Tägerig – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Mutschellen: Gegen Tägerig gewinnt das Team am Freitag zuhause 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Mutschellen: Livio Bachmann brachte seine Mannschaft in der 14. Minute 1:0 in Führung. Der gleiche Livio Bachmann war in der 37. Minute auch für das 2:0 für Mutschellen verantwortlich. Mutschellen erhöhte in der 42. Minute seine Führung durch Marco Lo Presti weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Roman Lips in der 47. Minute her, als er für Tägerig auf 1:3 verkürzte.

Gelbe Karten gab es bei Mutschellen für Gion Andri Thoma (24.), Livio Bachmann (58.) und Jan Matt (75.). Eine Verwarnung gab es für Tägerig, nämlich für Pascal Meyer (17.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Mutschellen. Zwölf Punkte bedeuten Rang 11. Mutschellen hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mutschellen trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Turgi (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 30. März statt (20.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Nach der Niederlage büsst Tägerig einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 12. Tägerig hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Tägerig tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Bremgarten an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 31. März statt (20.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Telegramm: FC Mutschellen 2 - FC Tägerig 3:1 (3:1) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 14. Livio Bachmann 1:0. 37. Livio Bachmann 2:0. 42. Marco Lo Presti 3:0. 47. Roman Lips 3:1. – Mutschellen: Ramon Zubler, Brian Möschler, Nico Jud, Fabian Trachsel, Joel Filipe Ferreira Freitas, Gion Andri Thoma, Gianluca Costa, Djordje Meyer, Robin Blattmann, Marco Lo Presti, Livio Bachmann. – Tägerig: Alessandro Locatelli, Besian Rushiti, Rafael Annen, Moreno Zanatta, Pedro Loureiro Da Costa, Nikoll Ukaj, Carlos Alberto Martins Alves, Pascal Meyer, Roman Lips, Yunus Hamurtekin, Francisco José Henriques Alves Frade. – Verwarnungen: 17. Pascal Meyer, 24. Gion Andri Thoma, 58. Livio Bachmann, 75. Jan Matt.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.03.2023 21:21 Uhr.