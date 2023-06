3. Liga, Gruppe 2 Mutschellen bezwingt auswärts Spreitenbach – Siegtreffer in 84. Minute Sieg für Mutschellen: Gegen Spreitenbach gewinnt das Team am Freitag auswärts 2:1.

Mutschellen geriet zunächst in Rückstand, als Burim Lufi in der 29. Minute die zwischenzeitliche Führung für Spreitenbach gelang. In der 36. Minute glich Mutschellen jedoch aus und ging in der 84. Minute in Führung. Torschützen waren Samuel Kälin und Onur Pilan.

Gelbe Karten gab es bei Mutschellen für Brian Möschler (21.), Jan Matt (47.) und Benjamin Yayra Ahlidjah (80.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Spreitenbach, Valon Qoraj (78.) kassierte sie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Mutschellen. Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Mutschellen hat bisher siebenmal gewonnen, 14mal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Mutschellen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Spreitenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 8. Spreitenbach hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Spreitenbach ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Spreitenbach - FC Mutschellen 2 1:2 (1:1) - Mittlerzelg, Spreitenbach – Tore: 29. Burim Lufi 1:0. 36. Samuel Kälin (Penalty) 1:1.84. Onur Pilan 1:2. – Spreitenbach: Robin Nico Kaeser, Ahmet Sarican, Valon Qoraj, Angelo Gerber, Arianit Bytyqi, Agon Haxhija, Enes Bunjaku, Remo Ducret, Xhemail Rulani, Sadulla Lufi, Burim Lufi. – Mutschellen: Samuel Staubli, Brian Möschler, Nico Jud, Fabian Trachsel, Benjamin Yayra Ahlidjah, Gianluca Costa, Samuel Kälin, Sebastian Ataman, Marco Lo Presti, Cédric Eckert, Jan Matt. – Verwarnungen: 21. Brian Möschler, 47. Jan Matt, 78. Valon Qoraj, 80. Benjamin Yayra Ahlidjah.

