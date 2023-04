4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Muri verliert gegen Seriensieger Würenlos Würenlos setzt seine Siegesserie auch gegen Muri fort. Das 4:1 auswärts am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Das erste Tor der Partie fiel für Würenlos: Eronit Haliti brachte seine Mannschaft in der 24. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 32. Minute brachte Loris Dibrani Würenlos mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Der Anschlusstreffer für Muri zum 1:2 kam in der 70. Minute. Verantwortlich dafür war Manuel Wild.

Argetim Dzelili erhöhte in der 77. Minute zur 3:1-Führung für Würenlos. Mit einem weiteren Tor erhöhte Argetim Dzelili für Würenlos auf 4:1. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade acht Minuten.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Nelson Vaz Da Costa von Würenlos erhielt in der 72. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Würenlos hat bislang häufig überzeugt: In drei Spielen hat sie total 11 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.7 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Würenlos verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Würenlos hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Als nächstes trifft Würenlos zuhause mit FC Falke Lupfig (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (25. April) (20.15 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Muri steht in der Tabelle neu auf Rang 9 (zuvor: 8). Das Team hat fünf Punkte. Muri hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Muri tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Leibstadt an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

Telegramm: FC Muri 2b - SV Würenlos 1:4 (0:2) - Brühl, Muri AG – Tore: 24. Eronit Haliti 0:1. 32. Loris Dibrani 0:2. 70. Manuel Wild 1:2. 77. Argetim Dzelili 1:3. 85. Argetim Dzelili 1:4. – Muri: Kevin Meyer, David Meyer, Dario Engel, Matthias Frick, Noah Köchli, Lars Widmer, Livio Feuchter, Ivo Nietlispach, Tobias Stutzer, Manuel Wild, Dimitri Etterlin. – Würenlos: Marko Milosavac, Alban Hotnjani, Nayel Abdelhaq, Yannic Güller, Shkumbin Ajredini, Joris Engelfried, Shpëtim Ajredini, Reto Schlatter, Loris Dibrani, Eronit Haliti, Jasin Pasoski. – Verwarnungen: 72. Nelson Vaz Da Costa.

