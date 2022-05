4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Muri verliert gegen Seriensieger Spreitenbach Spreitenbach reiht Sieg an Sieg: Gegen Muri hat das Team am

(chm)

Freitag

bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:0

In der 34. Minute gelang Xhemail Rulani der Führungstreffer zum 1:0 für Spreitenbach. Xhemail Rulani war es auch, der in der 70. Minute Spreitenbach weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Rohat Nur schoss das 3:0 (74. Minute) für Spreitenbach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muri erhielten Livio Feuchter (54.) und Dario Engel (64.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Spreitenbach, nämlich für Elvir Salihu (64.).

Die Offensive von Spreitenbach hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.9 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Spreitenbach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Spreitenbach hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Spreitenbach spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Türkiyemspor 1 (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Für Muri hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 11. Für Muri war es bereits die sechste Niederlage in Serie.

Muri trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Falke Lupfig (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Muri 3 - FC Spreitenbach 1a 0:3 (0:1) - Brühl, Muri AG – Tore: 34. Xhemail Rulani 0:1. 70. Xhemail Rulani 0:2. 74. Rohat Nur 0:3. – Muri: Kevin Meyer, David Meyer, Dario Engel, Tobias Stutzer, Noah Köchli, Raffael Scherer, Livio Feuchter, Matthias Frick, Ivo Nietlispach, Joel Moser, Loris Damiano. – Spreitenbach: Isen Veselji, Ahmet Sarican, Francesco Procopio, Valon Qoraj, Gentian Gavazaj, Elvir Salihu, Rohat Nur, Remo Ducret, Xhemail Rulani, Arian Gavazaj, Burim Lufi. – Verwarnungen: 54. Livio Feuchter, 64. Elvir Salihu, 64. Dario Engel.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2022 00:00 Uhr.