4. Liga, Gruppe 3 Muri und Mutschellen teilen sich Punkte Im Spiel zwischen Muri und Mutschellen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Mutschellen: Ronny Dietrich brachte seine Mannschaft in der 19. Minute 1:0 in Führung. Per Penalty erhöhte Romeo Koch in der 33. Minute zum 2:0 für Mutschellen. Ein Doppelschlag brachte Muri doch noch einen Punkt: Zunächst war Matthias Frick in der 61. Minute erfolgreich, dann traf David Meyer sieben Minuten später zum 2:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Mutschellen für Marcel Duc (61.) und Tobias Jenny (90.). Die einzige gelbe Karte bei Muri erhielt: Nicola Weber (85.)

Weiterhin liegt Muri an der Tabellenspitze. Das Team hat nach fünf Spielen 13 Punkte auf dem Konto. Muri hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Muri daheim mit FC Niederwil 2 (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 10. September statt (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Nach dem Unentschieden büsst Mutschellen in der Tabelle ein und liegt neu mit fünf Punkten auf Rang 9. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Mutschellen hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Mutschellen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Merenschwand 1 (Platz 8) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (14.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Muri 3 - FC Mutschellen 3 2:2 (0:2) - Brühl, Muri AG – Tore: 19. Ronny Dietrich 0:1. 33. Romeo Koch (Penalty) 0:2.61. Matthias Frick (Penalty) 1:2.68. David Meyer 2:2. – Muri: Yanik Räber, David Meyer, Matthias Frick, Christian Villars, Noah Köchli, Andrin Etterlin, Calvin Koch, Ivo Nietlispach, Joel Moser, René Schneider, Livio Feuchter. – Mutschellen: Nicolas Seiler, Ronny Dietrich, Natanael Jablan, Florian Graf, Noah Ruppen, Fabian Sutter, Jesse Carvalho, Marcel Duc, Nick Monger, Romeo Koch, Bernhard Stauffer. – Verwarnungen: 61. Marcel Duc, 85. Nicola Weber, 90. Tobias Jenny.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Niederwil 2 - KF Liria 2:5, FC Muri 3 - FC Mutschellen 3 2:2, FC Merenschwand 1 - FC Bremgarten 2 1:0, FC Othmarsingen 2 - FC Falke Lupfig 0:4

Tabelle: 1. FC Muri 3 5 Spiele/13 Punkte (10:4). 2. KF Liria 5/12 (25:14), 3. FC Falke Lupfig 4/9 (11:6), 4. FC Villmergen 2b 4/9 (18:11), 5. FC Spreitenbach 1b 4/7 (12:8), 6. FC Bünz-Maiengrün 1 3/6 (7:6), 7. FC Turgi 1b 3/6 (7:3), 8. FC Merenschwand 1 4/6 (5:7), 9. FC Mutschellen 3 5/5 (13:13), 10. FC Bremgarten 2 5/4 (8:11), 11. FC Mellingen 2a 4/3 (2:5), 12. FC Sarmenstorf 2b 4/3 (9:13), 13. FC Niederwil 2 5/3 (7:17), 14. FC Othmarsingen 2 5/1 (3:19).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2021 00:03 Uhr.