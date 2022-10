4. Liga, Gruppe 4 Muri sorgt bei Leibstadt für Überraschung – Siegesserie von Leibstadt gebrochen Muri hat am Samstag gegen Leibstadt die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das zweitklassierte Team 3:2.

(chm)

Leibstadt ging zunächst in Führung, als Egzon Morina in der 6. Minute traf. Dann glich aber Endri Nuredini (20.) für Muri aus. Marco Palmieri in der 44. Minute und Enis Misini in der 52. Minute brachten Muri sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Leibstadt noch auf 2:3 heran. Egzon Morina war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 89. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Muri sah Cedric Keller (85.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Enis Misini (19.), Cedric Keller (64.) und Fabian Nikolovski (74.). Bei Leibstadt sah Arlind Shala (88.) die rote Karte. Gelb erhielt Arlind Shala (60.).

Die Offensive von Muri hat bislang häufig überzeugt: In zehn Spielen hat sie total 28 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die sechstbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 11 mit durchschnittlich 3.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Muri machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 7. Muri hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Muri siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Muri in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Brugg 2 (Platz 6) zu tun. Das Spiel findet am 14. Oktober statt (20.15 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Nach der Niederlage büsst Leibstadt einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 21 Punkten auf Rang 3. Leibstadt hat bisher siebenmal gewonnen und dreimal verloren.

Leibstadt spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Suryoye Wasserschloss (Rang 11). Das Spiel findet am 14. Oktober statt (20.00 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

Telegramm: FC Muri 2a - FC Leibstadt 3:2 (2:1) - Brühl, Muri AG – Tore: 6. Egzon Morina 0:1. 20. Endri Nuredini 1:1. 44. Marco Palmieri 2:1. 52. Enis Misini 3:1. 89. Egzon Morina 3:2. – Muri: Marco Ruf, Marco Palmieri, Nils Bruckhoff, Fabian Nikolovski, Endri Nuredini, Enis Misini, Michael Weber, Christian Schaad, Ardonis Shabani, Hakan Brunner, Ivan Stojanovic. – Leibstadt: Marc Hirschi, Ermal Golaj, Burim Berisha, Mentor Golaj, Blendi Haxha, Altin Musliu, Blerim Binakaj, Egzon Morina, Arlind Shala, Bernard Prenaj, Edison Mulolli. – Verwarnungen: 19. Enis Misini, 60. Arlind Shala, 64. Cedric Keller, 74. Fabian Nikolovski – Ausschlüsse: 85. Cedric Keller, 88. Arlind Shala.

