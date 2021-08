4. Liga, Gruppe 3 Muri mit drei Punkten auswärts gegen Falke Lupfig Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Muri auswärts gegen Falke Lupfig 2:0. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team.

(chm)

In der 30. Minute war es an Livio Feuchter, Muri 1:0 in Führung zu bringen. Muri baute in der 67. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Livio Feuchter.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Livio Feuchter von Muri erhielt in der 67. Minute die gelbe Karte.

Muri liegt nach Spiel 2 mit sechs Punkten auf Rang 3. Im nächsten Spiel kriegt es Muri zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Mellingen 2a zu tun. Die Partie findet am 27. August statt (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Falke Lupfig liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 7. Das nächste Spiel trägt Falke Lupfig zuhause gegen das stark gestartete Team FC Bünz-Maiengrün 1 aus. Zu diesem Spiel kommt es am 1. September (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Falke Lupfig - FC Muri 3 0:2 (0:1) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 30. Livio Feuchter 0:1. 67. Livio Feuchter 0:2. – Falke Lupfig: Albin Krasniqi, Arber Shala, Naim Adili, Betim Bekteshi, Taulant Lushaj, Petrit Ismaili, Tefik Vesiqi, Betrim Shabani, Arianit Bytyqi, Ylle Guri, Tedros Daniel. – Muri: Kevin Meyer, Basil Küng, Dario Engel, Matthias Frick, Lars Widmer, Calvin Koch, René Schneider, Joel Moser, Yannick Fischer, Patrik Räber, Livio Feuchter. – Verwarnungen: 67. Livio Feuchter.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Turgi 1b - FC Merenschwand 1 2:1, FC Bremgarten 2 - FC Mutschellen 3 3:3, KF Liria - FC Sarmenstorf 2b 5:1, FC Falke Lupfig - FC Muri 3 0:2

Tabelle: 1. KF Liria 2 Spiele/6 Punkte (11:5). 2. FC Bünz-Maiengrün 1 2/6 (6:4), 3. FC Muri 3 2/6 (4:1), 4. FC Mellingen 2a 1/3 (1:0), 5. FC Sarmenstorf 2b 2/3 (4:5), 6. FC Spreitenbach 1b 2/3 (6:4), 7. FC Falke Lupfig 2/3 (5:5), 8. FC Turgi 1b 2/3 (3:3), 9. FC Mutschellen 3 2/1 (3:4), 10. FC Bremgarten 2 2/1 (7:9), 11. FC Niederwil 2 1/0 (3:5), 12. FC Villmergen 2b 1/0 (3:4), 13. FC Othmarsingen 2 1/0 (0:3), 14. FC Merenschwand 1 2/0 (3:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2021 23:54 Uhr.