4. Liga, Gruppe 3 Muri mit Auswärtserfolg bei Villmergen Muri behielt im Spiel gegen Villmergen am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 19 Minuten: Das erste Tor der Partie erzielte Patrik Räber für Muri. In der 34. Minute traf er zum 1:0. Joel Moser sorgte in der 37. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Muri. Villmergen kam in der 53. Minute noch auf 1:2 heran, als Pascal Sidler traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Villmergen erhielten Colin Graf (60.) und Luca Lustenberger (75.) eine gelbe Karte. Muri behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Abwehr gehört Muri zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.8 (Rang 1).

Mit dem Sieg rückt Muri um einen Platz nach vorne. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Muri hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Muri spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Merenschwand 1a (Rang 10). Das Spiel findet am 21. Oktober statt (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Nach der Niederlage büsst Villmergen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 20 Punkten auf Rang 3. Villmergen hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Villmergen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Bremgarten 2 (Rang 13). Die Partie findet am Mittwoch (19. Oktober) statt (20.15 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

Telegramm: FC Villmergen 2 - FC Muri 2b 1:2 (0:2) - Badmatte, Villmergen – Tore: 34. Patrik Räber 0:1. 37. Joel Moser 0:2. 53. Pascal Sidler 1:2. – Villmergen: Raffael Wälti, Morris Meyer, Matteo Thaler, Tim Lustenberger, Colin Graf, Luca Lustenberger, Manuel Weber, Dario Cavallaro, Cyril Schatzmann, Pascal Sidler, Dario Innella. – Muri: Kevin Meyer, David Meyer, Matthias Frick, Tobias Stutzer, Noah Köchli, Ivo Nietlispach, Dimitri Etterlin, Manuel Wild, Livio Feuchter, Patrik Räber, Joel Moser. – Verwarnungen: 60. Colin Graf, 75. Luca Lustenberger.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

